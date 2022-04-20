час зараз важкий, СЕП теж може підглюкувати, для прикладу із свіжого -
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 бер, 2022 20:53
час зараз важкий, СЕП теж може підглюкувати, для прикладу із свіжого -
Додано: Чет 10 бер, 2022 09:22
Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:40
Re: Мегабанк
Підкажіть, я маю депозитну скриньку у відділенні у місті Харкові по вулиці Сумській. Там був поруч ракетний вибух на площі Свободи. Оскільки не знаходжусь у місті не знаю долю відділення. Може хтось знає або представник банку тут є та дасть відповідь?
Додано: Сер 20 кві, 2022 12:50
Re: Мегабанк
Додано: Сер 20 кві, 2022 13:05
стаття правдива, в банку давно проблеми (почитайте цю гілку за пару років)
єдине що автор в статті помилвся, це щодо
зараз (на час війни і 3 місяці поспіль) гарантується 100% вкладів
Додано: Сер 20 кві, 2022 13:29
Re: Мегабанк
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