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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Мегабанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 20:53

  sens написав:
  ihorsic написав:Що МЕГА все?

Сьогодні все норм. Мой сеп жодний не дійшов,гроші повернулися на рахунок, але з віза р2р дійшли на майстер в ОТП.


час зараз важкий, СЕП теж може підглюкувати, для прикладу із свіжого -

https://bank.gov.ua/ua/news/all/do-vido ... ih-ustanov
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 09:22

  kolyuchy написав:
ihorsic написав:Що МЕГА все?
Похоже все. Гугл пэй сегодня на кассе отказ

Гуглпей в них давно не альо, пробуйте картою платити.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:40

Re: Мегабанк

Підкажіть, я маю депозитну скриньку у відділенні у місті Харкові по вулиці Сумській. Там був поруч ракетний вибух на площі Свободи. Оскільки не знаходжусь у місті не знаю долю відділення. Може хтось знає або представник банку тут є та дасть відповідь?
1mechtatel
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 08:18

1mechtatel подзвоните в поддержку
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 12:50

Re: Мегабанк

https://mbiz.censor.net/columns/3335091 ... _megabanke что думаете?
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:05

  Вадимка написав:https://mbiz.censor.net/columns/3335091/harkovchanam_o_sytuatsyy_v_megabanke что думаете?


стаття правдива, в банку давно проблеми (почитайте цю гілку за пару років)

єдине що автор в статті помилвся, це щодо

Обычные граждане получат от государства компенсацию до 200 тыс грн, а


зараз (на час війни і 3 місяці поспіль) гарантується 100% вкладів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:29

Re: Мегабанк

  greenozon написав:зараз (на час війни і 3 місяці поспіль) гарантується 100% вкладів


А потім 600000
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:25

Re: Мегабанк

Харьковчан просят не оплачивать счета за свет через "Мегабанк"

Подробности:

https://2day.kh.ua/kharkow/kharkovchan- ... z-megabank
kolyuchy
 
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