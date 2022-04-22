Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 бер, 2022 20:53
sens написав: ihorsic написав:
Що МЕГА все?
Сьогодні все норм. Мой сеп жодний не дійшов,гроші повернулися на рахунок, але з віза р2р дійшли на майстер в ОТП.
час зараз важкий, СЕП теж може підглюкувати, для прикладу із свіжого -
https://bank.gov.ua/ua/news/all/do-vido ... ih-ustanov
greenozon
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Додано: Чет 10 бер, 2022 09:22
kolyuchy написав: ihorsic написав:Що МЕГА все?
Похоже все. Гугл пэй сегодня на кассе отказ
Гуглпей в них давно не альо, пробуйте картою платити.
Mirax
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:40
Підкажіть, я маю депозитну скриньку у відділенні у місті Харкові по вулиці Сумській. Там був поруч ракетний вибух на площі Свободи. Оскільки не знаходжусь у місті не знаю долю відділення. Може хтось знає або представник банку тут є та дасть відповідь?
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Додано: Суб 19 бер, 2022 08:18
1mechtatel подзвоните в поддержку
keep
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Додано: Сер 20 кві, 2022 12:50
Вадимка
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Додано: Сер 20 кві, 2022 13:05
Вадимка написав:
https://mbiz.censor.net/columns/3335091/harkovchanam_o_sytuatsyy_v_megabanke что думаете?
стаття правдива, в банку давно проблеми (почитайте цю гілку за пару років)
єдине що автор в статті помилвся, це щодо
Обычные граждане получат от государства компенсацию до 200 тыс грн, а
зараз (на час війни і 3 місяці поспіль) гарантується 100% вкладів
greenozon
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Додано: Сер 20 кві, 2022 13:29
greenozon написав:
зараз (на час війни і 3 місяці поспіль) гарантується 100% вкладів
А потім 600000
Investor_K
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:25
Харьковчан просят не оплачивать счета за свет через "Мегабанк"
Подробности:
https://2day.kh.ua/kharkow/kharkovchan- ... z-megabank
kolyuchy
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