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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:00
Это было политическое решение по русским государственным банкам. По Меге ВА усложняется наличием европейских акционеров.
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lara_08
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:12
Это совсем другое, это необходимый шаг, правда его нужно было сделать ещё в 2014 году.
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lloydbanksua
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