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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:00


Это было политическое решение по русским государственным банкам. По Меге ВА усложняется наличием европейских акционеров.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:12


Это совсем другое, это необходимый шаг, правда его нужно было сделать ещё в 2014 году.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:45

  lloydbanksua написав:

Это совсем другое, это необходимый шаг, правда его нужно было сделать ещё в 2014 году.

ВА во время войны это все равно ВА , необходимый шаг или политическое решение . Мое мнение , Альфабанк такое же РФ как и остальные банки с корнями , но их не трогают , опять же политическое решение или :wink:
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:01

  kolyuchy написав:Харьковчан просят не оплачивать счета за свет через "Мегабанк"

Подробности:

https://2day.kh.ua/kharkow/kharkovchan- ... z-megabank

А остальное можно оплачивать что ли.У нас общая квитанция за коммуналку.
Скажу так,через почту народ оплачивал коммуналку и они не доходили,поэтому проблема не в этом.У нас вообще все отделения банков были закрыты и не только,недавно стали только открываться.На меге у меня всё работало и зачисление и переводы,лично я проблем пока не вижу.
Анюта
 
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