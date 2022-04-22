Это было политическое решение по русским государственным банкам. По Меге ВА усложняется наличием европейских акционеров.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:00
Это было политическое решение по русским государственным банкам. По Меге ВА усложняется наличием европейских акционеров.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:12
Это совсем другое, это необходимый шаг, правда его нужно было сделать ещё в 2014 году.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:45
ВА во время войны это все равно ВА , необходимый шаг или политическое решение . Мое мнение , Альфабанк такое же РФ как и остальные банки с корнями , но их не трогают , опять же политическое решение или
Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:01
А остальное можно оплачивать что ли.У нас общая квитанция за коммуналку.
Скажу так,через почту народ оплачивал коммуналку и они не доходили,поэтому проблема не в этом.У нас вообще все отделения банков были закрыты и не только,недавно стали только открываться.На меге у меня всё работало и зачисление и переводы,лично я проблем пока не вижу.
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