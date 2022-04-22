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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Мегабанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:00


Это было политическое решение по русским государственным банкам. По Меге ВА усложняется наличием европейских акционеров.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:12


Это совсем другое, это необходимый шаг, правда его нужно было сделать ещё в 2014 году.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:01

  kolyuchy написав:Харьковчан просят не оплачивать счета за свет через "Мегабанк"

Подробности:

https://2day.kh.ua/kharkow/kharkovchan- ... z-megabank

А остальное можно оплачивать что ли.У нас общая квитанция за коммуналку.
Скажу так,через почту народ оплачивал коммуналку и они не доходили,поэтому проблема не в этом.У нас вообще все отделения банков были закрыты и не только,недавно стали только открываться.На меге у меня всё работало и зачисление и переводы,лично я проблем пока не вижу.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:21

Re: Мегабанк

Пока лучше не платите коммуналку через Мегабанк.
Так как тут есть уязвимость. Смотрите, по деньгам клиента (депозиты, текущие счета, всякие "копилки") гарантия 200 000 грн., но на время войны все 100" от сумм.
А если клиент со своего счёта оплатил коммуналку и в банк зашла ВА (временная администрация),то эти ушедшие деньги клиенту не факт что вернут.
Вы платили через кассу Мегабанка коммуналку?
Тогда после захода ВА в банк эти платежи пройдут где-то в "седьмой очереди", т.е. никогда. (Возмещение вкладчикам банка - в первых 4 очередях, т.е. гарантированное)
Sanyok77
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:43

  Анюта написав:Скажу так,через почту народ оплачивал коммуналку и они не доходили,поэтому проблема не в этом.

Оплата через пошту ще нічого не означає. Там треба дивитися, куди кошти далі з пошти йшли. Не з Харкова виглядає, що у вас, так чи інакше, усе мало звичку йти на прокладку у вигляді ЄРЦ, а вже далі до постачальників. ЄРЦ - це і є Мегабанк. Так само треба пильнувати у інших ІБ, бо деякі (наприклад ПУМБ) мають окремі шаблони для оплати через ЄРЦ та на прямі реквізити.
klug
 
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