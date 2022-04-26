Это было политическое решение по русским государственным банкам. По Меге ВА усложняется наличием европейских акционеров.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:00
Это было политическое решение по русским государственным банкам. По Меге ВА усложняется наличием европейских акционеров.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:12
Это совсем другое, это необходимый шаг, правда его нужно было сделать ещё в 2014 году.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:01
А остальное можно оплачивать что ли.У нас общая квитанция за коммуналку.
Скажу так,через почту народ оплачивал коммуналку и они не доходили,поэтому проблема не в этом.У нас вообще все отделения банков были закрыты и не только,недавно стали только открываться.На меге у меня всё работало и зачисление и переводы,лично я проблем пока не вижу.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:21
Re: Мегабанк
Пока лучше не платите коммуналку через Мегабанк.
Так как тут есть уязвимость. Смотрите, по деньгам клиента (депозиты, текущие счета, всякие "копилки") гарантия 200 000 грн., но на время войны все 100" от сумм.
А если клиент со своего счёта оплатил коммуналку и в банк зашла ВА (временная администрация),то эти ушедшие деньги клиенту не факт что вернут.
Вы платили через кассу Мегабанка коммуналку?
Тогда после захода ВА в банк эти платежи пройдут где-то в "седьмой очереди", т.е. никогда. (Возмещение вкладчикам банка - в первых 4 очередях, т.е. гарантированное)
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:43
Оплата через пошту ще нічого не означає. Там треба дивитися, куди кошти далі з пошти йшли. Не з Харкова виглядає, що у вас, так чи інакше, усе мало звичку йти на прокладку у вигляді ЄРЦ, а вже далі до постачальників. ЄРЦ - це і є Мегабанк. Так само треба пильнувати у інших ІБ, бо деякі (наприклад ПУМБ) мають окремі шаблони для оплати через ЄРЦ та на прямі реквізити.
Додано: Суб 23 кві, 2022 12:13
Re: Мегабанк
Додано: Пон 25 кві, 2022 21:01
Врут они. В Херсоне отделение не работает и никто не знает будет работать ли вообще. Скоро заканчивается депозит, думал, что упадет на тодокарту, о чем писал заявление при открытии депо. в техподдержке сказали, что такого заявления нет у них и отменить автопролонгацию невозможно. Ищите по Украине работающее отделение и там отменяйте. То, что выехать с оккупированного города невозможно их не интересует.
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