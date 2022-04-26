Goodman написав:vovareuckij написав:Врут они. В Херсоне отделение не работает и никто не знает будет работать ли вообще. Скоро заканчивается депозит, думал, что упадет на тодокарту, о чем писал заявление при открытии депо. в техподдержке сказали, что такого заявления нет у них и отменить автопролонгацию невозможно. Ищите по Украине работающее отделение и там отменяйте. То, что выехать с оккупированного города невозможно их не интересует.
Не все так печально.
У меня тоже депозит-и и тоже сроки, т к пробежали незаметно 10 мес.
Вчера и сегодня звонили с отделения и предлагали пути решения.
Девочки на месте , работают - подробности в личной переписке.
PS Кстати тот список, что висит на сайте "работ отделения по состоянию на..."
мягко говоря некорректний , "мое" отделение и не закривалось, работает как и работало и его нет в том списке. О_о , иначе пришлось би перется в Киев.
PS1 могут лонгировать на тех же условиях - 10мес 11% , такой вклад существует и его никто не отменил.
А Вы сами не хотели забирать свой вклад, или Вам предложили только пролонгировать?
Скоро заканчивается вклад, хотелось бы забрать все же.