vovareuckij написав:Врут они. В Херсоне отделение не работает и никто не знает будет работать ли вообще. Скоро заканчивается депозит, думал, что упадет на тодокарту, о чем писал заявление при открытии депо. в техподдержке сказали, что такого заявления нет у них и отменить автопролонгацию невозможно. Ищите по Украине работающее отделение и там отменяйте. То, что выехать с оккупированного города невозможно их не интересует.
Не все так печально. У меня тоже депозит-и и тоже сроки, т к пробежали незаметно 10 мес. Вчера и сегодня звонили с отделения и предлагали пути решения. Девочки на месте , работают - подробности в личной переписке. PS Кстати тот список, что висит на сайте "работ отделения по состоянию на..." мягко говоря некорректний , "мое" отделение и не закривалось, работает как и работало и его нет в том списке. О_о , иначе пришлось би перется в Киев. PS1 могут лонгировать на тех же условиях - 10мес 11% , такой вклад существует и его никто не отменил.
А Вы сами не хотели забирать свой вклад, или Вам предложили только пролонгировать? Скоро заканчивается вклад, хотелось бы забрать все же.
sens написав:На сегодня есть фонд и есть война, первый гарантирует всю сумму вклада,а наличие войны это риск,вариант с лонгацией это для тех кто или не уехал или переселенец
С гарантиями фонда не всё так замечательно. У меня вклад в валюте, а пересчёт сделают по заниженному официальному курсу. В итоге вместо заработка минимум 11% убытка. И повышать официальный курс доллара пока не собираются.
Annet_ написав:А Вы сами не хотели забирать свой вклад, или Вам предложили только пролонгировать? Скоро заканчивается вклад, хотелось бы забрать все же.
У меня било два варианта. В день закрития вклада , позвонила девочка - ждем вас. Ждем Вас до 15-00 ( так работает отделение, которого нет в списке) Я вибрал свой вариант - подробности Вам отправляю в личку.