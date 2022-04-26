vovareuckij написав:Врут они. В Херсоне отделение не работает и никто не знает будет работать ли вообще. Скоро заканчивается депозит, думал, что упадет на тодокарту, о чем писал заявление при открытии депо. в техподдержке сказали, что такого заявления нет у них и отменить автопролонгацию невозможно. Ищите по Украине работающее отделение и там отменяйте. То, что выехать с оккупированного города невозможно их не интересует.
Не все так печально. У меня тоже депозит-и и тоже сроки, т к пробежали незаметно 10 мес. Вчера и сегодня звонили с отделения и предлагали пути решения. Девочки на месте , работают - подробности в личной переписке. PS Кстати тот список, что висит на сайте "работ отделения по состоянию на..." мягко говоря некорректний , "мое" отделение и не закривалось, работает как и работало и его нет в том списке. О_о , иначе пришлось би перется в Киев. PS1 могут лонгировать на тех же условиях - 10мес 11% , такой вклад существует и его никто не отменил.
А Вы сами не хотели забирать свой вклад, или Вам предложили только пролонгировать? Скоро заканчивается вклад, хотелось бы забрать все же.
sens написав:На сегодня есть фонд и есть война, первый гарантирует всю сумму вклада,а наличие войны это риск,вариант с лонгацией это для тех кто или не уехал или переселенец
С гарантиями фонда не всё так замечательно. У меня вклад в валюте, а пересчёт сделают по заниженному официальному курсу. В итоге вместо заработка минимум 11% убытка. И повышать официальный курс доллара пока не собираются.
Annet_ написав:А Вы сами не хотели забирать свой вклад, или Вам предложили только пролонгировать? Скоро заканчивается вклад, хотелось бы забрать все же.
У меня било два варианта. В день закрития вклада , позвонила девочка - ждем вас. Ждем Вас до 15-00 ( так работает отделение, которого нет в списке) Я вибрал свой вариант - подробности Вам отправляю в личку.
Djus написав:С гарантиями фонда не всё так замечательно. У меня вклад в валюте, а пересчёт сделают по заниженному официальному курсу.
такое нужно продумывать заранее в момент оформления вклада, даже без войны. нужно сразу просить открыть валютную карту чтобы можно было получить на нее вклад в случае возникновения непонятной ситуации. они и в мирное время норовили экономить пластик что в туду что в том же абанке. банально ради удобства / на случай если в день выдачи вклада в кассе почемуто не будет нужной суммы в валюте
Djus написав:С гарантиями фонда не всё так замечательно. У меня вклад в валюте, а пересчёт сделают по заниженному официальному курсу.
такое нужно продумывать заранее в момент оформления вклада, даже без войны. нужно сразу просить открыть валютную карту чтобы можно было получить на нее вклад в случае возникновения непонятной ситуации. они и в мирное время норовили экономить пластик что в туду что в том же абанке. банально ради удобства / на случай если в день выдачи вклада в кассе почемуто не будет нужной суммы в валюте
Как наличие карты пусть даже с валютой на ней решает проблему обесценивания валюты если в банк вводят ва? Плюс я не уверен что мегабанк выдавал карты в валюте. Знаю в последние пару лет они валютным вкладчикам обязательно открывали текущие вклады в валюте (в банке ввели ежемесячную выплату процентов по вкладам и проценты д.б. куда-то падать) и при заблаговременной отмене пролонгации вклад тоже падал туда же. Но опять таки это никак не решает вопрос курсовых потерь в принципе
wtf написав:такое нужно продумывать заранее в момент оформления вклада, даже без войны. нужно сразу просить открыть валютную карту чтобы можно было получить на нее вклад в случае возникновения непонятной ситуации.
vovareuckij написав:Скоро заканчивается депозит, думал, что упадет на тодокарту, о чем писал заявление при открытии депо. в техподдержке сказали, что такого заявления нет у них и отменить автопролонгацию невозможно. Ищите по Украине работающее отделение и там отменяйте. То, что выехать с оккупированного города невозможно их не интересует.
Вони Вам таки правду сказали. Цих заяв у підтримки (ГО) ніколи і не було, якщо Ви у них не обслуговуєтеся - вони завжди зберігалися і оброблялися та губилися локально у Вашому відділенні. Якщо відділення зачинено, то ніяк перевірити наявність такої, а такої її обробити не вийде. Важко тут щось порадити: пробуйте ще писати на пошту, підпишіть ЄЦП (має надати силу аналогічну письмовій заяві), посилайтеся на ЦК, можливо ще до НБУ після цього, що банка не враховує обставини та відмовляється виконати законну вимогу. Не факт, що допоможе, але пробуйте.
sens написав:На сегодня есть фонд и есть война, первый гарантирует всю сумму вклада,а наличие войны это риск,вариант с лонгацией это для тех кто или не уехал или переселенец
С гарантиями фонда не всё так замечательно. У меня вклад в валюте, а пересчёт сделают по заниженному официальному курсу. В итоге вместо заработка минимум 11% убытка. И повышать официальный курс доллара пока не собираются.
"коллега по горю" так же в валюте, вижу 2 варианта для себя - готов к убыткам в виде курсовой разницы, не планировал и не рассчитывал на эти средства в мирное время. Но в целом, тезис прошлых лет - любая валюта только для нала
WallNutPen написав:я не уверен что мегабанк выдавал карты в валюте
мне почемуто и карту оформили после просьбы, и при выдаче депо уточняли желаю ли получить в кассе или на карту. получил в итоге синими баксами + проценты в гривнах на кассе а карта лежит на полке
Djus написав:И как потом снимать валюту с карты?
если есть в наличии счет в финтехе вроде wise там можно с карты пополнить валютный счет через gpay до войны там открывали счета всем кроме бомжей без паспорта далее можно хранить там или вывести на криптобиржу
Стаття 1: Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із ... заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Стаття 5: Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Висновок:електронне звернення, а саме заява або клопотання, вважається також письмовим зверненням і застосування ЄЦП до нього за змістом Закону України "Про звернення громадян" не вимагається.