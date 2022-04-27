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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 22:31
Igneus написав:Висновок: електронне звернення
, а саме заява або клопотання, вважається також письмовим зверненням і застосування ЄЦП до нього за змістом Закону України "Про звернення громадян" не вимагається.
Круто, але "не усьо так адназначна". Банка може почати виляти, що не змогла підтвердити особу клієнта, подумала, що це шахраї хочуть заволодіти коштами і вирішила заблокувати усі операції чи ще щось на зразок, тому краще все ж підписати ЕЦП - на сьогоднішній день його зробити не складно навіть віддалено.
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Додано: Вів 26 кві, 2022 23:19
wtf написав: WallNutPen написав:
я не уверен что мегабанк выдавал карты в валюте
мне почемуто и карту оформили после просьбы, и при выдаче депо уточняли желаю ли получить в кассе или на карту. получил в итоге синими баксами + проценты в гривнах на кассе а карта лежит на полке
Djus написав:
И как потом снимать валюту с карты?
если есть в наличии счет в финтехе вроде wise там можно с карты пополнить валютный счет через gpay
до войны там открывали счета всем кроме бомжей без паспорта
далее можно хранить там или вывести на криптобиржу
По поводу карт в валюте - я и написал что не уверен. Значит были. Просто толку с них если планируешь снимать в кассе. Ну а применительно схем вывода через типа wise - наличие карты и денег на ней никак не гарантирует что платеж пройдет. Вон по гривневым картам даже НБУ издал запрет. А по валютным - если у банка состояние перед ВА то вряд ли у него много валюты на корсчетах завалялось а если и есть то не для хитропопых вкладчиков она отложена. Тут банк вполне и лимиты может повводить (пример Форварда тому красочный пример) и ещё какую пакость придумать. Так что исход когда и карта есть и деньги на ней имеются а ничего сделать с ними нельзя вполне реален
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Додано: Вів 26 кві, 2022 23:33
WallNutPen написав:
исход когда и карта есть и деньги на ней имеются а ничего сделать с ними нельзя вполне реален
вполне реальная ситуация
тот-же альфа банк уже сейчас ничего не выпускает с валютных карт
да и до войны были проблемы с оплатой на ebay с их долларовой карты, именно так доллары оказались временно в туду
для тех кому удалось спасти баксы, стейкинг usdt на бирже с гарантиями либо на внешнем кошельке выглядит более выгодным в данный момент, вместо сомнительных банков которые уже и по гривне снизили ставки ниже некуда
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Додано: Сер 27 кві, 2022 05:37
...все жалуются на снижение ставок....,а кредитчики ноют, что нечем погашать ..., а банку деньги откуда брать, есть НБУ не даёт рефенанс....??? Такие времена пришли ...увы
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