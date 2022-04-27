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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 6789 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Мегабанк 2 5 1 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 100% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 1 Додано: Вів 26 кві, 2022 22:31 Igneus написав: Висновок: електронне звернення, а саме заява або клопотання, вважається також письмовим зверненням і застосування ЄЦП до нього за змістом Закону України "Про звернення громадян" не вимагається. , а саме заява або клопотання, вважається також письмовим зверненням і застосування ЄЦП до нього за змістом Закону України "Про звернення громадян" не вимагається.

Круто, але "не усьо так адназначна". Банка може почати виляти, що не змогла підтвердити особу клієнта, подумала, що це шахраї хочуть заволодіти коштами і вирішила заблокувати усі операції чи ще щось на зразок, тому краще все ж підписати ЕЦП - на сьогоднішній день його зробити не складно навіть віддалено. Круто, але "не усьо так адназначна". Банка може почати виляти, що не змогла підтвердити особу клієнта, подумала, що це шахраї хочуть заволодіти коштами і вирішила заблокувати усі операції чи ще щось на зразок, тому краще все ж підписати ЕЦП - на сьогоднішній день його зробити не складно навіть віддалено. klug Повідомлень: 6870 З нами з: 18.08.14 Подякував: 295 раз. Подякували: 936 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 23:19 wtf написав: WallNutPen написав: я не уверен что мегабанк выдавал карты в валюте я не уверен что мегабанк выдавал карты в валюте

мне почемуто и карту оформили после просьбы, и при выдаче депо уточняли желаю ли получить в кассе или на карту. получил в итоге синими баксами + проценты в гривнах на кассе а карта лежит на полке

Djus написав: И как потом снимать валюту с карты? И как потом снимать валюту с карты?

если есть в наличии счет в финтехе вроде wise там можно с карты пополнить валютный счет через gpay

до войны там открывали счета всем кроме бомжей без паспорта

далее можно хранить там или вывести на криптобиржу мне почемуто и карту оформили после просьбы, и при выдаче депо уточняли желаю ли получить в кассе или на карту. получил в итоге синими баксами + проценты в гривнах на кассе а карта лежит на полкеесли есть в наличии счет в финтехе вроде wise там можно с карты пополнить валютный счет через gpayдо войны там открывали счета всем кроме бомжей без паспортадалее можно хранить там или вывести на криптобиржу

По поводу карт в валюте - я и написал что не уверен. Значит были. Просто толку с них если планируешь снимать в кассе. Ну а применительно схем вывода через типа wise - наличие карты и денег на ней никак не гарантирует что платеж пройдет. Вон по гривневым картам даже НБУ издал запрет. А по валютным - если у банка состояние перед ВА то вряд ли у него много валюты на корсчетах завалялось а если и есть то не для хитропопых вкладчиков она отложена. Тут банк вполне и лимиты может повводить (пример Форварда тому красочный пример) и ещё какую пакость придумать. Так что исход когда и карта есть и деньги на ней имеются а ничего сделать с ними нельзя вполне реален По поводу карт в валюте - я и написал что не уверен. Значит были. Просто толку с них если планируешь снимать в кассе. Ну а применительно схем вывода через типа wise - наличие карты и денег на ней никак не гарантирует что платеж пройдет. Вон по гривневым картам даже НБУ издал запрет. А по валютным - если у банка состояние перед ВА то вряд ли у него много валюты на корсчетах завалялось а если и есть то не для хитропопых вкладчиков она отложена. Тут банк вполне и лимиты может повводить (пример Форварда тому красочный пример) и ещё какую пакость придумать. Так что исход когда и карта есть и деньги на ней имеются а ничего сделать с ними нельзя вполне реален WallNutPen Повідомлень: 238 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 56 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 кві, 2022 23:33 Re: Мегабанк WallNutPen написав: исход когда и карта есть и деньги на ней имеются а ничего сделать с ними нельзя вполне реален исход когда и карта есть и деньги на ней имеются а ничего сделать с ними нельзя вполне реален

вполне реальная ситуация

тот-же альфа банк уже сейчас ничего не выпускает с валютных карт

да и до войны были проблемы с оплатой на ebay с их долларовой карты, именно так доллары оказались временно в туду

для тех кому удалось спасти баксы, стейкинг usdt на бирже с гарантиями либо на внешнем кошельке выглядит более выгодным в данный момент, вместо сомнительных банков которые уже и по гривне снизили ставки ниже некуда вполне реальная ситуациятот-же альфа банк уже сейчас ничего не выпускает с валютных картда и до войны были проблемы с оплатой на ebay с их долларовой карты, именно так доллары оказались временно в тудудля тех кому удалось спасти баксы, стейкинг usdt на бирже с гарантиями либо на внешнем кошельке выглядит более выгодным в данный момент, вместо сомнительных банков которые уже и по гривне снизили ставки ниже некуда wtf

Повідомлень: 320 З нами з: 29.11.20 Подякував: 12 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 кві, 2022 05:37 Re: Мегабанк ...все жалуются на снижение ставок....,а кредитчики ноют, что нечем погашать ..., а банку деньги откуда брать, есть НБУ не даёт рефенанс....??? Такие времена пришли ...увы abc111 Повідомлень: 2449 З нами з: 17.04.10 Подякував: 80 раз. Подякували: 277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 кві, 2022 07:55 abc111 написав: ...все жалуются на снижение ставок....,а кредитчики ноют, что нечем погашать ..., а банку деньги откуда брать, есть НБУ не даёт рефенанс....??? Такие времена пришли ...увы ...все жалуются на снижение ставок....,а кредитчики ноют, что нечем погашать ..., а банку деньги откуда брать, есть НБУ не даёт рефенанс....??? Такие времена пришли ...увы

По поводу НБУ который якобы не даёт. Он то как раз даёт, но для получения рефинанса я так понимаю надо предоставить залог. Причем ликвидный. А в банке как раз с этим я так понимаю не очень. Потому и не дают По поводу НБУ который якобы не даёт. Он то как раз даёт, но для получения рефинанса я так понимаю надо предоставить залог. Причем ликвидный. А в банке как раз с этим я так понимаю не очень. Потому и не дают WallNutPen Повідомлень: 238 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 56 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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freelanc » Сер 03 бер, 2021 16:47 0 309

freelanc Сер 03 бер, 2021 16:47