Додано: Вів 26 кві, 2022 22:54

Подскажите, пжл, те кто сталкивался с выбиванием своего депозита из пошатнувшегося банка.

Я из Днепра и черт меня дернул положить деньги в Мегабанк!.. решила уйти из Привата и подвернулся мне этот Мега... и вроде, никакой подозрительной инфы на момент вклада не было... положила сначала на 3 месяца, а потом продлила еще на 6 (собирались начать ремонт весной).

Вот завтра наконец заканчивается срок... но когда сегодня я позвонила в отделение, а девочка мне начала заикаясь рассказывать, что, наверное, они не смогут выплатить сразу, т.к. они сейчас ждут финансирования и работают на деньгах, которые люди физически принесли в отделение, а приносят сейчас, типа, мало... я была, мягко говоря в ауте, а когда залезла в интернет и почитала о ситуации, то расстроилась окончательно. Да, эта девушка-оператор, как вариант, предложила оформить у них карту и перекинуть депо на нее, но я ж понимаю, что вряд их карту примут банкоматы других банков и потеря на комиссии.

Теперь думаю, что же предпринять завтра, что бы они все таки вернули деньги.

Вклад гривневый, сумма не превышает 200 тыс (хоть знаю, что сейчас это уже не работает), но для меня очень ощутимая.

Буду благодарна за советы.