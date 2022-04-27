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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 22:31
Igneus написав:Висновок: електронне звернення
, а саме заява або клопотання, вважається також письмовим зверненням і застосування ЄЦП до нього за змістом Закону України "Про звернення громадян" не вимагається.
Круто, але "не усьо так адназначна". Банка може почати виляти, що не змогла підтвердити особу клієнта, подумала, що це шахраї хочуть заволодіти коштами і вирішила заблокувати усі операції чи ще щось на зразок, тому краще все ж підписати ЕЦП - на сьогоднішній день його зробити не складно навіть віддалено.
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klug
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Додано: Вів 26 кві, 2022 22:54
Подскажите, пжл, те кто сталкивался с выбиванием своего депозита из пошатнувшегося банка.
Я из Днепра и черт меня дернул положить деньги в Мегабанк!.. решила уйти из Привата и подвернулся мне этот Мега... и вроде, никакой подозрительной инфы на момент вклада не было... положила сначала на 3 месяца, а потом продлила еще на 6 (собирались начать ремонт весной).
Вот завтра наконец заканчивается срок... но когда сегодня я позвонила в отделение, а девочка мне начала заикаясь рассказывать, что, наверное, они не смогут выплатить сразу, т.к. они сейчас ждут финансирования и работают на деньгах, которые люди физически принесли в отделение, а приносят сейчас, типа, мало... я была, мягко говоря в ауте, а когда залезла в интернет и почитала о ситуации, то расстроилась окончательно. Да, эта девушка-оператор, как вариант, предложила оформить у них карту и перекинуть депо на нее, но я ж понимаю, что вряд их карту примут банкоматы других банков и потеря на комиссии.
Теперь думаю, что же предпринять завтра, что бы они все таки вернули деньги.
Вклад гривневый, сумма не превышает 200 тыс (хоть знаю, что сейчас это уже не работает), но для меня очень ощутимая.
Буду благодарна за советы.
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Lenny
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Додано: Вів 26 кві, 2022 23:19
wtf написав: WallNutPen написав:
я не уверен что мегабанк выдавал карты в валюте
мне почемуто и карту оформили после просьбы, и при выдаче депо уточняли желаю ли получить в кассе или на карту. получил в итоге синими баксами + проценты в гривнах на кассе а карта лежит на полке
Djus написав:
И как потом снимать валюту с карты?
если есть в наличии счет в финтехе вроде wise там можно с карты пополнить валютный счет через gpay
до войны там открывали счета всем кроме бомжей без паспорта
далее можно хранить там или вывести на криптобиржу
По поводу карт в валюте - я и написал что не уверен. Значит были. Просто толку с них если планируешь снимать в кассе. Ну а применительно схем вывода через типа wise - наличие карты и денег на ней никак не гарантирует что платеж пройдет. Вон по гривневым картам даже НБУ издал запрет. А по валютным - если у банка состояние перед ВА то вряд ли у него много валюты на корсчетах завалялось а если и есть то не для хитропопых вкладчиков она отложена. Тут банк вполне и лимиты может повводить (пример Форварда тому красочный пример) и ещё какую пакость придумать. Так что исход когда и карта есть и деньги на ней имеются а ничего сделать с ними нельзя вполне реален
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WallNutPen
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Додано: Вів 26 кві, 2022 23:33
WallNutPen написав:
исход когда и карта есть и деньги на ней имеются а ничего сделать с ними нельзя вполне реален
вполне реальная ситуация
тот-же альфа банк уже сейчас ничего не выпускает с валютных карт
да и до войны были проблемы с оплатой на ebay с их долларовой карты, именно так доллары оказались временно в туду
для тех кому удалось спасти баксы, стейкинг usdt на бирже с гарантиями либо на внешнем кошельке выглядит более выгодным в данный момент, вместо сомнительных банков которые уже и по гривне снизили ставки ниже некуда
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wtf
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Додано: Сер 27 кві, 2022 05:37
...все жалуются на снижение ставок....,а кредитчики ноют, что нечем погашать ..., а банку деньги откуда брать, есть НБУ не даёт рефенанс....??? Такие времена пришли ...увы
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abc111
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Додано: Сер 27 кві, 2022 07:55
abc111 написав:
...все жалуются на снижение ставок....,а кредитчики ноют, что нечем погашать ..., а банку деньги откуда брать, есть НБУ не даёт рефенанс....??? Такие времена пришли ...увы
По поводу НБУ который якобы не даёт. Он то как раз даёт, но для получения рефинанса я так понимаю надо предоставить залог. Причем ликвидный. А в банке как раз с этим я так понимаю не очень. Потому и не дают
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WallNutPen
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Додано: Сер 27 кві, 2022 09:56
Вчера выдали небольшую сумму с текущего валютного счета. Киев. Сказали заходить еще. А за гривневый депозит я бы вообще не парился. Вот честно.
Выбивание депозита из пошатнувшегося банка - Вы сами поняли, что сказали?
И не нужно тут писать, что это мои деньги, и тд и тп - потому что сами знаете, что сейчас происходит.
По делу. Не знаю, сколько сейчас наливают по картам МГБ банкоматы других банков. Но если наливают - вариант часть суммы слить на карту и понемножку снимать.
Другой вариант - сидеть на попе ровно и не дергаться. С депозитов и текущего вклады выплачиваются ФГВФО в течение месяца, если мне не изменяет память.
Можно еще написать жалобу в НБУ, а предварительно - заяву на имя начальника отделения с просьбой выдать денюжку.Если не выдадут, НБУ обязан что-то делать по вашей жалобе.
Но, опять же- зачем столько лишних движений? Нервы дороже.
Возьмите выписку, договор с мокрыми печатями - и не волнуйтесь
Оно вам не надо.
Выпейте вина, Lenny. займитесь любовью
Поверьте, это в миллион раз лучше, чем мертвые кусочки бумаги. без вас они - ничто.
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Сер 27 кві, 2022 10:12, всього редагувалось 5 разів.
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Навуходоносор
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Додано: Сер 27 кві, 2022 10:01
Навуходоносор написав:
А за гривневый депозит я бы вообще не парился. Вот честно.
если местность западнее Киева - то 100% . Предприятия работают, отделения инкассируют - наличь есть.
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Goodman
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Додано: Сер 27 кві, 2022 10:34
Навуходоносор
Спасибо за ответ. Вы все правильно пишете про нервы и обстановку, но, проблема есть и ее, все равно, надо решать... ничего не предпринимать - это позволить вкладу совсем обесцениться... тоже не вариант. Да, заявление написала на всякий случай
Как раз собираюсь сейчас в банк... сказали, что есть половина суммы... вот теперь думаю, если ее забрать не прийдется ли потом долго ходить и выпрашивать вторую половину?
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Lenny
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Додано: Сер 27 кві, 2022 11:57
Lenny написав:
сказали, что есть половина суммы
если есть карта другого банка можно получить вклад на карту туду и оттуда переслать куда нужно
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wtf
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