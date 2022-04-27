Lenny написав:Навуходоносор
Спасибо за ответ. Вы все правильно пишете про нервы и обстановку, но, проблема есть и ее, все равно, надо решать... ничего не предпринимать - это позволить вкладу совсем обесцениться... тоже не вариант. Да, заявление написала на всякий случай
Как раз собираюсь сейчас в банк... сказали, что есть половина суммы... вот теперь думаю, если ее забрать не прийдется ли потом долго ходить и выпрашивать вторую половину?
ну, смотрите.
Во-первых, банк, похоже, не собирается ложиться. Иначе зачем им выдавать Вам половину? Логичнее уже ничего не выдавать.
Однако налицо нехватка наличности.
Причины?
Если это Восток, то нехватка налички как раз вполне себе обьяснима. Особенно в отсутсвии рефа от НБУ. Кирилл, если ты меня читаешь - банкротить банк из Харькова вообще-то не сильно морально, особенно в нынешней ситуации. Мое ИМХО.
Даже учитывая те нюансы, что имели место в информационно-юридическом поле .
Второе. Не думаю, что гривна продолжит падение. Она, конечно, подвязана и под ситуацию на фронте, и еще под некоторые другие вещи - но в начале месяца допускаю даже некоторый откат.
Если вы следите за индексом доллара, то он сейчас свыше 102 (102,8), и это максимум за 5 лет!. Ибо ФРС поднимает ставку на 0,5%, и останавливаться на этом не собирается.
Доллар в миру дорожает.
Потому забирайте половину, вторую половину - на карту, снимайте в банкоматах и покупайте по чуть-чуть валюту, если это Вас успокоит. Или переведите на карту другого банка, как Вам выше посоветовали.
Почему по чуть-чуть? Есть такой термин - "олени")
С другой стороны, придется ли долго выпрашивать - вот не знаю. По идее, текущий счет - это текущий счет, и Вам должны выдавать с него по наличию денег в кассе. А гривна там в любом случае есть.
Могу сказать одно точно - чем больше вкладчиков ломанется с пеной у рта требовать не особо и нужные вот прямо сейчас кровные - тем дольше придется ждать всем остальным и тем вероятнее проблемы у банка.
Лично я бы забрал половину, от оставшейся суммы половину кинул бы на текущий, а остатки - на самый короткий депозит без автопролонгации. Гулять полезно, особенно весной