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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 78910 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Мегабанк 3 5 2 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 50% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 50% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 2 Додано: Сер 27 кві, 2022 14:56 Lenny написав: Навуходоносор

Спасибо за ответ. Вы все правильно пишете про нервы и обстановку, но, проблема есть и ее, все равно, надо решать... ничего не предпринимать - это позволить вкладу совсем обесцениться... тоже не вариант. Да, заявление написала на всякий случай

Как раз собираюсь сейчас в банк... сказали, что есть половина суммы... вот теперь думаю, если ее забрать не прийдется ли потом долго ходить и выпрашивать вторую половину? Спасибо за ответ. Вы все правильно пишете про нервы и обстановку, но, проблема есть и ее, все равно, надо решать... ничего не предпринимать - это позволить вкладу совсем обесцениться... тоже не вариант. Да, заявление написала на всякий случайКак раз собираюсь сейчас в банк... сказали, что есть половина суммы... вот теперь думаю, если ее забрать не прийдется ли потом долго ходить и выпрашивать вторую половину?

ну, смотрите.

Во-первых, банк, похоже, не собирается ложиться. Иначе зачем им выдавать Вам половину? Логичнее уже ничего не выдавать.

Однако налицо нехватка наличности.

Причины?

Если это Восток, то нехватка налички как раз вполне себе обьяснима. Особенно в отсутсвии рефа от НБУ. Кирилл, если ты меня читаешь - банкротить банк из Харькова вообще-то не сильно морально, особенно в нынешней ситуации. Мое ИМХО.

Даже учитывая те нюансы, что имели место в информационно-юридическом поле .



Второе. Не думаю, что гривна продолжит падение. Она, конечно, подвязана и под ситуацию на фронте, и еще под некоторые другие вещи - но в начале месяца допускаю даже некоторый откат.

Если вы следите за индексом доллара, то он сейчас свыше 102 (102,8), и это максимум за 5 лет!. Ибо ФРС поднимает ставку на 0,5%, и останавливаться на этом не собирается.

Доллар в миру дорожает.

Потому забирайте половину, вторую половину - на карту, снимайте в банкоматах и покупайте по чуть-чуть валюту, если это Вас успокоит. Или переведите на карту другого банка, как Вам выше посоветовали.

Почему по чуть-чуть? Есть такой термин - "олени")

С другой стороны, придется ли долго выпрашивать - вот не знаю. По идее, текущий счет - это текущий счет, и Вам должны выдавать с него по наличию денег в кассе. А гривна там в любом случае есть.

Могу сказать одно точно - чем больше вкладчиков ломанется с пеной у рта требовать не особо и нужные вот прямо сейчас кровные - тем дольше придется ждать всем остальным и тем вероятнее проблемы у банка.

Лично я бы забрал половину, от оставшейся суммы половину кинул бы на текущий, а остатки - на самый короткий депозит без автопролонгации. Гулять полезно, особенно весной ну, смотрите.Во-первых, банк, похоже, не собирается ложиться. Иначе зачем им выдавать Вам половину? Логичнее уже ничего не выдавать.Однако налицо нехватка наличности.Причины?Если это Восток, то нехватка налички как раз вполне себе обьяснима. Особенно в отсутсвии рефа от НБУ. Кирилл, если ты меня читаешь - банкротить банк из Харькова вообще-то не сильно морально, особенно в нынешней ситуации. Мое ИМХО.Даже учитывая те нюансы, что имели место в информационно-юридическом полеВторое. Не думаю, что гривна продолжит падение. Она, конечно, подвязана и под ситуацию на фронте, и еще под некоторые другие вещи - но в начале месяца допускаю даже некоторый откат.Если вы следите за индексом доллара, то он сейчас свыше 102 (102,8), и это максимум за 5 лет!. Ибо ФРС поднимает ставку на 0,5%, и останавливаться на этом не собирается.Доллар в миру дорожает.Потому забирайте половину, вторую половину - на карту, снимайте в банкоматах и покупайте по чуть-чуть валюту, если это Вас успокоит. Или переведите на карту другого банка, как Вам выше посоветовали.Почему по чуть-чуть? Есть такой термин - "олени")С другой стороны, придется ли долго выпрашивать - вот не знаю. По идее, текущий счет - это текущий счет, и Вам должны выдавать с него по наличию денег в кассе. А гривна там в любом случае есть.Могу сказать одно точно - чем больше вкладчиков ломанется с пеной у рта требовать не особо и нужные вот прямо сейчас кровные - тем дольше придется ждать всем остальным и тем вероятнее проблемы у банка.Лично я бы забрал половину, от оставшейся суммы половину кинул бы на текущий, а остатки - на самый короткий депозит без автопролонгации. Гулять полезно, особенно весной Навуходоносор

Повідомлень: 2473 З нами з: 21.09.13 Подякував: 810 раз. Подякували: 966 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 кві, 2022 23:24 Навуходоносор

Хочу поделиться отличной новостью (для меня, конечно) - мне вернули всю сумму депо! за два посещения... в среду выдали половину и начальник отделения сказал, что в четверг или пятницу они ожидают поступления денег с корсчетов, но не точно... и я уже ушла, но потом, все таки, решила вернуться и оставить заявление... они его зарегистрировали без проблем.

Сегодня позвонила в банк и опять попала на девочку, которая начала мне рассказывать о деньгах, которые приносят люди и на данный момент в наличии 5 тыс.грн, можете приезжать. Я сказала, что это несерьезно и попросила к телефону нач.отделения.

Он уточнил, что это я, та, которая оставила заявление и сказал, что деньги есть, приезжайте.

Уже после того как я забрала деньги меня попросили зайти к нему в кабинет и он мне очень долго рассказывал, что "не знаю кто Вам написал это заявление, но оно не верно составлено, не на то имя, без адреса и т.д. и т.п." и если бы он был, типа, вредным чуваком, то заставил бы меня ждать ответ месяц (по закону), передал бы его юристам и суд бы они выиграли, т.к. форс-мажор и гол.офис в Харькове разбомбили (не знаю насколько это правда), а он, вот деньги вернул, хоть после меня в кассе осталось всего 20 тыс.

На счет выигранного суда, конечно, я очень сомневаюсь , но за то, что он не включил всю эту бюрократическую машину и не затягивал решение я ему очень благодарна.

К слову сказать, образец заявления я взяла в интернете, но в нем было довольно много ссылок на статьи, пункты и постановы, что, видимо, нач-к решил, что я уже привлекла юриста и не захотел связываться.

Так что, Мегабанк, можно сказать, не разочаровал и пусть он выстоит ! Но больше так рисковать не буду

Да, доллары купила сразу в среду по 34,5 грн (накануне был по 33,8 грн), а сегодня в том же обменнике уже 35 грн... прям, на глазах пополз вверх

А что за "олени" такие заинтриговали) Хочу поделиться отличной новостью (для меня, конечно) - мне вернули всю сумму депо! за два посещения... в среду выдали половину и начальник отделения сказал, что в четверг или пятницу они ожидают поступления денег с корсчетов, но не точно... и я уже ушла, но потом, все таки, решила вернуться и оставить заявление... они его зарегистрировали без проблем.Сегодня позвонила в банк и опять попала на девочку, которая начала мне рассказывать о деньгах, которые приносят люди и на данный момент в наличии 5 тыс.грн, можете приезжать. Я сказала, что это несерьезно и попросила к телефону нач.отделения.Он уточнил, что это я, та, которая оставила заявление и сказал, что деньги есть, приезжайте.Уже после того как я забрала деньги меня попросили зайти к нему в кабинет и он мне очень долго рассказывал, что "не знаю кто Вам написал это заявление, но оно не верно составлено, не на то имя, без адреса и т.д. и т.п." и если бы он был, типа, вредным чуваком, то заставил бы меня ждать ответ месяц (по закону), передал бы его юристам и суд бы они выиграли, т.к. форс-мажор и гол.офис в Харькове разбомбили (не знаю насколько это правда), а он, вот деньги вернул, хоть после меня в кассе осталось всего 20 тыс.На счет выигранного суда, конечно, я очень сомневаюсь, но за то, что он не включил всю эту бюрократическую машину и не затягивал решение я ему очень благодарна.К слову сказать, образец заявления я взяла в интернете, но в нем было довольно много ссылок на статьи, пункты и постановы, что, видимо, нач-к решил, что я уже привлекла юриста и не захотел связываться.Так что, Мегабанк, можно сказать, не разочаровал и пусть он выстоит! Но больше так рисковать не будуДа, доллары купила сразу в среду по 34,5 грн (накануне был по 33,8 грн), а сегодня в том же обменнике уже 35 грн... прям, на глазах пополз вверхА что за "олени" такиезаинтриговали) Lenny Повідомлень: 3 З нами з: 26.04.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 78910 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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freelanc Сер 03 бер, 2021 16:47