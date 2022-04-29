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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Мегабанк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:56

  Lenny написав:Навуходоносор
Спасибо за ответ. Вы все правильно пишете про нервы и обстановку, но, проблема есть и ее, все равно, надо решать... ничего не предпринимать - это позволить вкладу совсем обесцениться... тоже не вариант. Да, заявление написала на всякий случай :wink:
Как раз собираюсь сейчас в банк... сказали, что есть половина суммы... вот теперь думаю, если ее забрать не прийдется ли потом долго ходить и выпрашивать вторую половину? :roll:

ну, смотрите.
Во-первых, банк, похоже, не собирается ложиться. Иначе зачем им выдавать Вам половину? Логичнее уже ничего не выдавать.
Однако налицо нехватка наличности.
Причины?
Если это Восток, то нехватка налички как раз вполне себе обьяснима. Особенно в отсутсвии рефа от НБУ. Кирилл, если ты меня читаешь - банкротить банк из Харькова вообще-то не сильно морально, особенно в нынешней ситуации. Мое ИМХО.
Даже учитывая те нюансы, что имели место в информационно-юридическом поле :roll: .

Второе. Не думаю, что гривна продолжит падение. Она, конечно, подвязана и под ситуацию на фронте, и еще под некоторые другие вещи - но в начале месяца допускаю даже некоторый откат.
Если вы следите за индексом доллара, то он сейчас свыше 102 (102,8), и это максимум за 5 лет!. Ибо ФРС поднимает ставку на 0,5%, и останавливаться на этом не собирается.
Доллар в миру дорожает.
Потому забирайте половину, вторую половину - на карту, снимайте в банкоматах и покупайте по чуть-чуть валюту, если это Вас успокоит. Или переведите на карту другого банка, как Вам выше посоветовали.
Почему по чуть-чуть? Есть такой термин - "олени")
С другой стороны, придется ли долго выпрашивать - вот не знаю. По идее, текущий счет - это текущий счет, и Вам должны выдавать с него по наличию денег в кассе. А гривна там в любом случае есть.
Могу сказать одно точно - чем больше вкладчиков ломанется с пеной у рта требовать не особо и нужные вот прямо сейчас кровные - тем дольше придется ждать всем остальным и тем вероятнее проблемы у банка.
Лично я бы забрал половину, от оставшейся суммы половину кинул бы на текущий, а остатки - на самый короткий депозит без автопролонгации. Гулять полезно, особенно весной :)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 23:24

Навуходоносор
Хочу поделиться отличной новостью (для меня, конечно) - мне вернули всю сумму депо! за два посещения... в среду выдали половину и начальник отделения сказал, что в четверг или пятницу они ожидают поступления денег с корсчетов, но не точно... и я уже ушла, но потом, все таки, решила вернуться и оставить заявление... они его зарегистрировали без проблем.
Сегодня позвонила в банк и опять попала на девочку, которая начала мне рассказывать о деньгах, которые приносят люди и на данный момент в наличии 5 тыс.грн, можете приезжать. Я сказала, что это несерьезно и попросила к телефону нач.отделения.
Он уточнил, что это я, та, которая оставила заявление и сказал, что деньги есть, приезжайте.
Уже после того как я забрала деньги меня попросили зайти к нему в кабинет и он мне очень долго рассказывал, что "не знаю кто Вам написал это заявление, но оно не верно составлено, не на то имя, без адреса и т.д. и т.п." и если бы он был, типа, вредным чуваком, то заставил бы меня ждать ответ месяц (по закону), передал бы его юристам и суд бы они выиграли, т.к. форс-мажор и гол.офис в Харькове разбомбили (не знаю насколько это правда), а он, вот деньги вернул, хоть после меня в кассе осталось всего 20 тыс.
На счет выигранного суда, конечно, я очень сомневаюсь :roll: , но за то, что он не включил всю эту бюрократическую машину и не затягивал решение я ему очень благодарна.
К слову сказать, образец заявления я взяла в интернете, но в нем было довольно много ссылок на статьи, пункты и постановы, что, видимо, нач-к решил, что я уже привлекла юриста и не захотел связываться.
Так что, Мегабанк, можно сказать, не разочаровал и пусть он выстоит 8) ! Но больше так рисковать не буду :)
Да, доллары купила сразу в среду по 34,5 грн (накануне был по 33,8 грн), а сегодня в том же обменнике уже 35 грн... прям, на глазах пополз вверх :roll:
А что за "олени" такие :shock: заинтриговали)
Lenny
 
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