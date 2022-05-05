lara_08 написав:Если депозитный договор действует до 10 мая, то 10 мая деньги уже доступны к снятию или 11 мая уже? Как в этом банке дату выдачи денег определить и как отменить дистанционно пролонгацию?
10 мая вам надо до 16 часов либо забрать деньги, либо отменить пролонгацию. Дистанционно пролонгация сейчас не отменяется. По телефону говорят: "только лично подать заявления". Можно заранее. Но лично
lara_08 написав:Если депозитный договор действует до 10 мая, то 10 мая деньги уже доступны к снятию или 11 мая уже? Как в этом банке дату выдачи денег определить и как отменить дистанционно пролонгацию?
10 мая вам надо до 16 часов либо забрать деньги, либо отменить пролонгацию. Дистанционно пролонгация сейчас не отменяется. По телефону говорят: "только лично подать заявления". Можно заранее. Но лично
А это можно сделать в другом отделении, т.к. моё не работает? Смену отделения через КЦ можно сделать или только в том отделении куда физически обратиться?
lara_08 написав:Если депозитный договор действует до 10 мая, то 10 мая деньги уже доступны к снятию или 11 мая уже? Как в этом банке дату выдачи денег определить и как отменить дистанционно пролонгацию?
10 мая вам надо до 16 часов либо забрать деньги, либо отменить пролонгацию. Дистанционно пролонгация сейчас не отменяется. По телефону говорят: "только лично подать заявления". Можно заранее. Но лично
А это можно сделать в другом отделении, т.к. моё не работает? Смену отделения через КЦ можно сделать или только в том отделении куда физически обратиться?
Я думаю можно. Тут нет жёсткой привязки к филиалу. Но лучше позвоните на горячку - они по идее подскажут. В мирное время горячка и лонгацию отменяла. Но не сейчас.