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Обслуговування в українських
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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

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Мегабанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 12:06

  wtf написав:есть старая долларовая карта. если принести нал в кассу пополнение карты будет без комиссии?
згідно з тарифами до цієї картки
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 12:12

  копейка написав:Осенью прошлого года забирала депозит менее фонда, отдавали 2-мя траншами, причем меньше сотни они не выдавали вообще валютой.

у лютому забирав депо, оверфонд, синіми баксами, в день закінчення,
за декілька днів попереджував і "зарезервував"суму.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 15:20

Re: Мегабанк

давно чет не мониторил этот банк. как он себя чувствует?
а то как то смущает что депошки баксовые у них впереди всей планеты
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 17:14

  mephala написав:давно чет не мониторил этот банк. как он себя чувствует?
а то как то смущает что депошки баксовые у них впереди всей планеты

Переходит на новый процессинг
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:10

Если депозитный договор действует до 10 мая, то 10 мая деньги уже доступны к снятию или 11 мая уже? Как в этом банке дату выдачи денег определить и как отменить дистанционно пролонгацию?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:27

  lara_08 написав:Если депозитный договор действует до 10 мая, то 10 мая деньги уже доступны к снятию или 11 мая уже? Как в этом банке дату выдачи денег определить и как отменить дистанционно пролонгацию?

10 мая вам надо до 16 часов либо забрать деньги, либо отменить пролонгацию. Дистанционно пролонгация сейчас не отменяется. По телефону говорят: "только лично подать заявления". Можно заранее. Но лично
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:44

  WallNutPen написав:
  lara_08 написав:Если депозитный договор действует до 10 мая, то 10 мая деньги уже доступны к снятию или 11 мая уже? Как в этом банке дату выдачи денег определить и как отменить дистанционно пролонгацию?

10 мая вам надо до 16 часов либо забрать деньги, либо отменить пролонгацию. Дистанционно пролонгация сейчас не отменяется. По телефону говорят: "только лично подать заявления". Можно заранее. Но лично

А это можно сделать в другом отделении, т.к. моё не работает? Смену отделения через КЦ можно сделать или только в том отделении куда физически обратиться?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:47

  lara_08 написав:
  WallNutPen написав:
  lara_08 написав:Если депозитный договор действует до 10 мая, то 10 мая деньги уже доступны к снятию или 11 мая уже? Как в этом банке дату выдачи денег определить и как отменить дистанционно пролонгацию?

10 мая вам надо до 16 часов либо забрать деньги, либо отменить пролонгацию. Дистанционно пролонгация сейчас не отменяется. По телефону говорят: "только лично подать заявления". Можно заранее. Но лично

А это можно сделать в другом отделении, т.к. моё не работает? Смену отделения через КЦ можно сделать или только в том отделении куда физически обратиться?

Я думаю можно. Тут нет жёсткой привязки к филиалу. Но лучше позвоните на горячку - они по идее подскажут. В мирное время горячка и лонгацию отменяла. Но не сейчас.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 22:21

Re: Мегабанк

Гроші за електричну енергію, перераховані харків'янами через АТ "Мегабанк" або мобільний додаток todobank, на рахунок приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут" не сягають вже другого місяця. Про це 5 травня постачальник електроенергії повідомив у своєму Facebook.

https://kh.vgorode.ua/ukr/news/kommunalka/a1205418-platezhi-za-elektroenerhiju-pererakhovani-kharkivjanami-cherez-mehabank-ne-dokhodjat-postachalnika

Хтось сплачує за світло у мега чи todo?
Правда чи знову наганяють інформаційний фон навколо банку ?
Kalgan
 
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