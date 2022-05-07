lara_08 написав:Если депозитный договор действует до 10 мая, то 10 мая деньги уже доступны к снятию или 11 мая уже? Как в этом банке дату выдачи денег определить и как отменить дистанционно пролонгацию?
10 мая вам надо до 16 часов либо забрать деньги, либо отменить пролонгацию. Дистанционно пролонгация сейчас не отменяется. По телефону говорят: "только лично подать заявления". Можно заранее. Но лично
lara_08 написав:Если депозитный договор действует до 10 мая, то 10 мая деньги уже доступны к снятию или 11 мая уже? Как в этом банке дату выдачи денег определить и как отменить дистанционно пролонгацию?
10 мая вам надо до 16 часов либо забрать деньги, либо отменить пролонгацию. Дистанционно пролонгация сейчас не отменяется. По телефону говорят: "только лично подать заявления". Можно заранее. Но лично
А это можно сделать в другом отделении, т.к. моё не работает? Смену отделения через КЦ можно сделать или только в том отделении куда физически обратиться?
lara_08 написав:Если депозитный договор действует до 10 мая, то 10 мая деньги уже доступны к снятию или 11 мая уже? Как в этом банке дату выдачи денег определить и как отменить дистанционно пролонгацию?
10 мая вам надо до 16 часов либо забрать деньги, либо отменить пролонгацию. Дистанционно пролонгация сейчас не отменяется. По телефону говорят: "только лично подать заявления". Можно заранее. Но лично
А это можно сделать в другом отделении, т.к. моё не работает? Смену отделения через КЦ можно сделать или только в том отделении куда физически обратиться?
Я думаю можно. Тут нет жёсткой привязки к филиалу. Но лучше позвоните на горячку - они по идее подскажут. В мирное время горячка и лонгацию отменяла. Но не сейчас.
Гроші за електричну енергію, перераховані харків'янами через АТ "Мегабанк" або мобільний додаток todobank, на рахунок приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут" не сягають вже другого місяця. Про це 5 травня постачальник електроенергії повідомив у своєму Facebook.
Гроші за електричну енергію, перераховані харків'янами через АТ "Мегабанк" або мобільний додаток todobank, на рахунок приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут" не сягають вже другого місяця. Про це 5 травня постачальник електроенергії повідомив у своєму Facebook.
Хтось сплачує за світло у мега чи todo? Правда чи знову наганяють інформаційний фон навколо банку ?
в нас ОСББ і рахунок у Мегабанку . Так платіж за інтернет з нього не проходить, всього 300 грн. Хоча на рахунку більше 10 тис. Мої особисті рахунки ще 16 квітня за електоенергію досі не дойшли до Харенерго. Схоже що в мегабанк кепські справи