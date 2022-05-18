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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 тра, 2022 11:40
2 мая закончился срок долларового депозита. Отделение в Киеве. Банк не возвращает депозит. Небольшую часть забрал в гривне, ещё пару раз выдали по 200$. Можно забрать в гривне частями, но это меня не устраивает. Других вариантов пока нет.
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Djus
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