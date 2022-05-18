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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:40

Ситуация в Мегабанке не улучшается

2 мая закончился срок долларового депозита. Отделение в Киеве. Банк не возвращает депозит. Небольшую часть забрал в гривне, ещё пару раз выдали по 200$. Можно забрать в гривне частями, но это меня не устраивает. Других вариантов пока нет.
Djus
 
Повідомлень: 142
З нами з: 09.04.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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freelanc

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