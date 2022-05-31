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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

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Мегабанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:40

Ситуация в Мегабанке не улучшается

2 мая закончился срок долларового депозита. Отделение в Киеве. Банк не возвращает депозит. Небольшую часть забрал в гривне, ещё пару раз выдали по 200$. Можно забрать в гривне частями, но это меня не устраивает. Других вариантов пока нет.
Djus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:13

Re: Мегабанк

Более они еще позавчера к тому же существенно понизили ставки на привлечение или переразмещение депо. Поэтому вероятность возврата уже имеющихся депо становится еще ниже, поскольку под действующие ставки в эту "мертвячину" уже точно никто ничего не принесет, а тем кто уже ждет ВА и хоть какой-то мизер могли еще получить переразместив депо и вовсе д.б. грустно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:59

Комуналка

Как сейчас дела у банка обстоят, можно ли оплачивать через него ЖКХ?
jerua
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:26

  jerua написав:Как сейчас дела у банка обстоят, можно ли оплачивать через него ЖКХ?

С точки зрения возврата валютных депо дела по прежнему плохо. Не возвращают. Но если вы хотите сыграть в рулетку комуналь можете попробовать оплатить. Только не понятно зачем рисковать. Платежи легко могут зависнуть ибо банк дышит на ладан. Тем более в этом месяце для комуналки есть спортбанк с 5% кэшбека. На кой ляд нужна эта мега?
WallNutPen
 
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  #<1 ... 10111213
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