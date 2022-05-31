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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Мегабанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:40

Ситуация в Мегабанке не улучшается

2 мая закончился срок долларового депозита. Отделение в Киеве. Банк не возвращает депозит. Небольшую часть забрал в гривне, ещё пару раз выдали по 200$. Можно забрать в гривне частями, но это меня не устраивает. Других вариантов пока нет.
Djus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:13

Re: Мегабанк

Более они еще позавчера к тому же существенно понизили ставки на привлечение или переразмещение депо. Поэтому вероятность возврата уже имеющихся депо становится еще ниже, поскольку под действующие ставки в эту "мертвячину" уже точно никто ничего не принесет, а тем кто уже ждет ВА и хоть какой-то мизер могли еще получить переразместив депо и вовсе д.б. грустно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:59

Комуналка

Как сейчас дела у банка обстоят, можно ли оплачивать через него ЖКХ?
jerua
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:26

  jerua написав:Как сейчас дела у банка обстоят, можно ли оплачивать через него ЖКХ?

С точки зрения возврата валютных депо дела по прежнему плохо. Не возвращают. Но если вы хотите сыграть в рулетку комуналь можете попробовать оплатить. Только не понятно зачем рисковать. Платежи легко могут зависнуть ибо банк дышит на ладан. Тем более в этом месяце для комуналки есть спортбанк с 5% кэшбека. На кой ляд нужна эта мега?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:51

Re: Мегабанк

  WallNutPen написав:С точки зрения возврата валютных депо дела по прежнему плохо. Не возвращают. Но если вы хотите сыграть в рулетку комуналь можете попробовать оплатить. Только не понятно зачем рисковать. Платежи легко могут зависнуть ибо банк дышит на ладан. Тем более в этом месяце для комуналки есть спортбанк с 5% кэшбека. На кой ляд нужна эта мега?


Спасибо за ответ. Про спортбанк впервые слышу. От куда он взялся?
jerua
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:34

  jerua написав:
  WallNutPen написав:С точки зрения возврата валютных депо дела по прежнему плохо. Не возвращают. Но если вы хотите сыграть в рулетку комуналь можете попробовать оплатить. Только не понятно зачем рисковать. Платежи легко могут зависнуть ибо банк дышит на ладан. Тем более в этом месяце для комуналки есть спортбанк с 5% кэшбека. На кой ляд нужна эта мега?


Спасибо за ответ. Про спортбанк впервые слышу. От куда он взялся?

Спортбанк это проект на базе Таскомбанка, как монобанк на базе универсала. Карта заказывается через приложение (как и моно). Можно пользоваться виртуалкой, но можно и заказать физическую карту с доставкой на отделение новой почтой. Раньше была реферальная программа, но сейчас она не работает. На форуме есть ветка посвященная спорту - там можете почитать что да как.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:31

WallNutPen
У Харкова є своя специфіка з оплатою комуналки і придатність для цього Спорта ще треба перевірити. Людина не просто так про Мегу запитує.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:35

  klug написав:WallNutPen
У Харкова є своя специфіка з оплатою комуналки і придатність для цього Спорта ще треба перевірити. Людина не просто так про Мегу запитує.

Думаю главная специфика в менталитете тех кто привык платить через мегу. Не думаю что харьковских поставщиков коммунальных услуг нет в Портмоне, пэйхабе, портмоне или в привате24. А спорт работает через портю. Просто мега в свое время попыталась зациклить все это на себя. Но такие попытки были и в других городах.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:54

Re: Мегабанк

на днях заканчивается валютный депо, имеет ли смысл ехать во Львов чтобы его забрать в кассе (в рамках лимитов НБУ)? сам нахожусь в соседней области.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:59

  Andey написав:на днях заканчивается валютный депо, имеет ли смысл ехать во Львов чтобы его забрать в кассе (в рамках лимитов НБУ)? сам нахожусь в соседней области.

Как минимум стоит пробовать, я ездил во Львов, чтобы снять с карты немного валюты - выдали без проблем, при чем заранее не бронировал.
lloydbanksua
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