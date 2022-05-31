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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 15:00
Andey написав:
на днях заканчивается валютный депо, имеет ли смысл ехать во Львов чтобы его забрать в кассе (в рамках лимитов НБУ)? сам нахожусь в соседней области.
Если отдают ВАЛЮТОЙ вклада, то конечно есть
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