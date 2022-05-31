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Обслуговування в українських
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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

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Мегабанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:00

  Andey написав:на днях заканчивается валютный депо, имеет ли смысл ехать во Львов чтобы его забрать в кассе (в рамках лимитов НБУ)? сам нахожусь в соседней области.

Если отдают ВАЛЮТОЙ вклада, то конечно есть
sens
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:09

Re: Мегабанк

  lloydbanksua написав:Как минимум стоит пробовать, я ездил во Львов, чтобы снять с карты немного валюты - выдали без проблем, при чем заранее не бронировал.

В каком месяце это было?
Djus
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:22

  Djus написав:
  lloydbanksua написав:Как минимум стоит пробовать, я ездил во Львов, чтобы снять с карты немного валюты - выдали без проблем, при чем заранее не бронировал.

В каком месяце это было?

В этом.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 19:23

  lloydbanksua написав:
  Djus написав:
  lloydbanksua написав:Как минимум стоит пробовать, я ездил во Львов, чтобы снять с карты немного валюты - выдали без проблем, при чем заранее не бронировал.

В каком месяце это было?

В этом.

Возможно, просто повезло. Потому что я в Киеве не могу забрать валютный депозит с начала мая.
Djus
 
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