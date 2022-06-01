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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 15:00
Andey написав:
на днях заканчивается валютный депо, имеет ли смысл ехать во Львов чтобы его забрать в кассе (в рамках лимитов НБУ)? сам нахожусь в соседней области.
Если отдают ВАЛЮТОЙ вклада, то конечно есть
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Додано: Вів 31 тра, 2022 18:09
lloydbanksua написав:
Как минимум стоит пробовать, я ездил во Львов, чтобы снять с карты немного валюты - выдали без проблем, при чем заранее не бронировал.
В каком месяце это было?
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Додано: Вів 31 тра, 2022 18:22
Djus написав: lloydbanksua написав:
Как минимум стоит пробовать, я ездил во Львов, чтобы снять с карты немного валюты - выдали без проблем, при чем заранее не бронировал.
В каком месяце это было?
В этом.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 19:23
lloydbanksua написав: Djus написав: lloydbanksua написав:
Как минимум стоит пробовать, я ездил во Львов, чтобы снять с карты немного валюты - выдали без проблем, при чем заранее не бронировал.
В каком месяце это было?
В этом.
Возможно, просто повезло. Потому что я в Киеве не могу забрать валютный депозит с начала мая.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 09:52
у двох відділеннях Львова кажуть що нема в касі ні гривні ні валюти,
чекають підкріплення з Харкова.
Ось така х.йня,малятка)
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