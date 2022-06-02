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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Мегабанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:01

Re: Мегабанк

  lara_08 написав:В Житомире такая же беда. Рассказывают, что денег в кассе нет вообще никаких и что ждут рефинансирование от НБУ.

в маю денег було полно, приглашали забрать - но я пролонгтровал дальше под 11%.
боятся нужно не Фонд, а приглашение в Дие от военкома. :-)
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:35

Re: Мегабанк

Goodman написав:в маю денег було полно, приглашали забрать - но я пролонгтровал дальше под 11%.
боятся нужно не Фонд, а приглашение в Дие от военкома. :-)

Там з кінця травня сумно, у відділенні не робоча обстановка, каса не працює, готівки немає.
Zochan
 
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