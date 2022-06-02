в маю денег було полно, приглашали забрать - но я пролонгтровал дальше под 11%.
боятся нужно не Фонд, а приглашение в Дие от военкома.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 08:01
Re: Мегабанк
Додано: Чет 02 чер, 2022 08:35
Re: Мегабанк
Там з кінця травня сумно, у відділенні не робоча обстановка, каса не працює, готівки немає.
Додано: Чет 02 чер, 2022 12:23
Re: Мегабанк
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