|
|
|
Мегабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 08:01
lara_08 написав:
В Житомире такая же беда. Рассказывают, что денег в кассе нет вообще никаких и что ждут рефинансирование от НБУ.
в маю денег було полно, приглашали забрать - но я пролонгтровал дальше под 11%.
боятся нужно не Фонд, а приглашение в Дие от военкома.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5044
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 720 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 чер, 2022 08:35
Goodman написав:
в маю денег було полно, приглашали забрать - но я пролонгтровал дальше под 11%.
боятся нужно не Фонд, а приглашение в Дие от военкома.
Там з кінця травня сумно, у відділенні не робоча обстановка, каса не працює, готівки немає.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 517
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:21
lara_08 написав:
ждут рефинансирование от НБУ
После сегодняшнего повышения учетной ставки НБУ ставка рефинансирования с 3 июня составит 25+2=27%!
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 1378
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 1034 раз.
- Подякували: 686 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:45
...Меге озвучили приговор- банкрот
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2461
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:02
abc111 написав:...Меге озвучили приговор- банкрот
Звідки інформація?
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 517
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:10
БАНКРОТ...
таки була правда від ЗМІ про багаторічні мутки в банку
пора когось за грати садити, як ви гадаєте, колеги?https://www.megabank.ua/news/news03062022
капец, і ті шавки ще будуть пасть проти НБУ відкривати Е:)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13533
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 1214 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|363
|
|