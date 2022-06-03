Мегабанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 08:01
lara_08 написав:
В Житомире такая же беда. Рассказывают, что денег в кассе нет вообще никаких и что ждут рефинансирование от НБУ.
в маю денег було полно, приглашали забрать - но я пролонгтровал дальше под 11%.
боятся нужно не Фонд, а приглашение в Дие от военкома.
Goodman
Повідомлень: 5044
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 511 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 чер, 2022 08:35
Goodman написав:
в маю денег було полно, приглашали забрать - но я пролонгтровал дальше под 11%.
боятся нужно не Фонд, а приглашение в Дие от военкома.
Там з кінця травня сумно, у відділенні не робоча обстановка, каса не працює, готівки немає.
Zochan
Повідомлень: 517
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 59 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:21
lara_08 написав:
ждут рефинансирование от НБУ
После сегодняшнего повышения учетной ставки НБУ ставка рефинансирования с 3 июня составит
25+2=27%!
Igneus
Повідомлень: 1378
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1034 раз.
Подякували: 686 раз.
Профіль
Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:45
...Меге озвучили приговор- банкрот
abc111
Повідомлень: 2461
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 280 раз.
Профіль
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:02
abc111 написав:...Меге озвучили приговор- банкрот
Звідки інформація?
Zochan
Повідомлень: 517
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 59 раз.
Профіль
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:10
БАНКРОТ...
таки була правда від ЗМІ про багаторічні мутки в банку
пора когось за грати садити, як ви гадаєте, колеги?
https://www.megabank.ua/news/news03062022
капец, і ті шавки ще будуть пасть проти НБУ відкривати Е:)
greenozon
Повідомлень: 13536
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1214 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:28
Ну НБУ тоже не белый и пушистый. Но в другом. Валютные вкладчики получат компенсации по смешным курсам. И мне кажется что объявление Меги неплатежеспособным именно сейчас было не зря. Ведь мега уже больше месяца не возвращал вклады. Никого это особо не напрягало С тем же успехом он мог бы так продолжать и далее. Скорее всего НБУ планирует отпустить курсы валют а потому им выгоднее чтобы компенсации прошли по нынешним курсам. Поэтому истинная причина почему банк решили ликвидировать именно сейчас имхо кроется в валютной политике
WallNutPen
Повідомлень: 400
З нами з: 08.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 98 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:38
Що цікаво, asti
знав
ще вночі, коли не було жодних новин ні від НБУ, ні від ФГВФО, ні від самої банки. Крім того, він ще рекомендував приготуватися ще одній банці, але модери потерли, тож я теж не буду нагнітати.
klug
Повідомлень: 6971
З нами з: 18.08.14
Подякував: 297 раз.
Подякували: 946 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:45
greenozon написав:
БАНКРОТ...
таки була правда від ЗМІ про багаторічні мутки в банку
пора когось за грати садити, як ви гадаєте, колеги?
https://www.megabank.ua/news/news03062022
капец, і ті шавки ще будуть пасть проти НБУ відкривати Е:)
этот рыг до мозга костей за турбоатом еще ответит)) там та еще кодла с дьюгом бойко .Ксюша Белкина из КФ с землей Немешаево чего стоит.Сколь веревочке не виться©
Мизантрóп
Повідомлень: 6701
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 1345 раз.
Профіль
Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:01
АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку від 02 червня 2022 року № 261-рш/БТ.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-megabank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih
Kalgan
Повідомлень: 906
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 93 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
0
363