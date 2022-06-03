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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516>

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Мегабанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:01

Re: Мегабанк

  lara_08 написав:В Житомире такая же беда. Рассказывают, что денег в кассе нет вообще никаких и что ждут рефинансирование от НБУ.

в маю денег було полно, приглашали забрать - но я пролонгтровал дальше под 11%.
боятся нужно не Фонд, а приглашение в Дие от военкома. :-)
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:35

Re: Мегабанк

Goodman написав:в маю денег було полно, приглашали забрать - но я пролонгтровал дальше под 11%.
боятся нужно не Фонд, а приглашение в Дие от военкома. :-)

Там з кінця травня сумно, у відділенні не робоча обстановка, каса не працює, готівки немає.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:21

  lara_08 написав:ждут рефинансирование от НБУ

После сегодняшнего повышения учетной ставки НБУ ставка рефинансирования с 3 июня составит 25+2=27%!
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:45

...Меге озвучили приговор- банкрот
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:02

Re: Мегабанк

abc111 написав:...Меге озвучили приговор- банкрот
Звідки інформація?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:10

БАНКРОТ...

таки була правда від ЗМІ про багаторічні мутки в банку

пора когось за грати садити, як ви гадаєте, колеги?

https://www.megabank.ua/news/news03062022

капец, і ті шавки ще будуть пасть проти НБУ відкривати Е:)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:28

Ну НБУ тоже не белый и пушистый. Но в другом. Валютные вкладчики получат компенсации по смешным курсам. И мне кажется что объявление Меги неплатежеспособным именно сейчас было не зря. Ведь мега уже больше месяца не возвращал вклады. Никого это особо не напрягало С тем же успехом он мог бы так продолжать и далее. Скорее всего НБУ планирует отпустить курсы валют а потому им выгоднее чтобы компенсации прошли по нынешним курсам. Поэтому истинная причина почему банк решили ликвидировать именно сейчас имхо кроется в валютной политике
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:38

Що цікаво, asti знав ще вночі, коли не було жодних новин ні від НБУ, ні від ФГВФО, ні від самої банки. Крім того, він ще рекомендував приготуватися ще одній банці, але модери потерли, тож я теж не буду нагнітати.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:45

  greenozon написав:БАНКРОТ...

таки була правда від ЗМІ про багаторічні мутки в банку

пора когось за грати садити, як ви гадаєте, колеги?

https://www.megabank.ua/news/news03062022

капец, і ті шавки ще будуть пасть проти НБУ відкривати Е:)

этот рыг до мозга костей за турбоатом еще ответит)) там та еще кодла с дьюгом бойко .Ксюша Белкина из КФ с землей Немешаево чего стоит.Сколь веревочке не виться©
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:01

АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку від 02 червня 2022 року № 261-рш/БТ.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-megabank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih
Kalgan
 
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