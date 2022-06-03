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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:05
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:24
klug написав:
Що цікаво, asti знав
ще вночі, коли не було жодних новин ні від НБУ, ні від ФГВФО, ні від самої банки. Крім того, він ще рекомендував приготуватися ще одній банці, але модери потерли, тож я теж не буду нагнітати.
В ФБ ще вчора пабліки писали про це. Довіри не було, але сьогодні зранку все підтвердилося.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:33
unknownurl написав: klug написав:
Що цікаво, asti знав
ще вночі, коли не було жодних новин ні від НБУ, ні від ФГВФО, ні від самої банки. Крім того, він ще рекомендував приготуватися ще одній банці, але модери потерли, тож я теж не буду нагнітати.
В ФБ ще вчора пабліки писали про це. Довіри не було, але сьогодні зранку все підтвердилося.
Изи или форвард?
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Порт
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:37
Востаннє редагувалось jump
в П'ят 03 чер, 2022 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:47
Порт написав: unknownurl написав: klug написав:
Що цікаво, asti знав
ще вночі, коли не було жодних новин ні від НБУ, ні від ФГВФО, ні від самої банки. Крім того, він ще рекомендував приготуватися ще одній банці, але модери потерли, тож я теж не буду нагнітати.
В ФБ ще вчора пабліки писали про це. Довіри не було, але сьогодні зранку все підтвердилося.
Изи или форвард?
Я про Мегабанк. Про інші банки немає жодної інформації.
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unknownurl
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:09
Чомусь модери не квапляться переносити теми мегабанк та туду до розділу банки банкноти. Мабуть ще сплять або вірять в воскресіння)))
Востаннє редагувалось Харьков
в П'ят 03 чер, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:16
а как теперь будут депозиты отдавать при военном положении
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brainybird
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:37
brainybird написав:
а как теперь будут депозиты отдавать при военном положении
ФГВ всё отдаст. Военное положение этому не препятствует.
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Djus
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:45
brainybird написав:
а как теперь будут депозиты отдавать при военном положении
Зараз можна віддалено все отримати (коли ФГВФО сформує реєстри). ПУМБа, наприклад, днями повідомляв, що реалізував у себе таку можливість у застосунку, є й інші варіанти.
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klug
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