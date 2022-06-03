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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617>

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Мегабанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:05

  Kalgan написав:
АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку від 02 червня 2022 року № 261-рш/БТ.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-megabank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih


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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:24

  klug написав:Що цікаво, asti знав ще вночі, коли не було жодних новин ні від НБУ, ні від ФГВФО, ні від самої банки. Крім того, він ще рекомендував приготуватися ще одній банці, але модери потерли, тож я теж не буду нагнітати.

В ФБ ще вчора пабліки писали про це. Довіри не було, але сьогодні зранку все підтвердилося.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:33

  unknownurl написав:
  klug написав:Що цікаво, asti знав ще вночі, коли не було жодних новин ні від НБУ, ні від ФГВФО, ні від самої банки. Крім того, він ще рекомендував приготуватися ще одній банці, але модери потерли, тож я теж не буду нагнітати.

В ФБ ще вчора пабліки писали про це. Довіри не було, але сьогодні зранку все підтвердилося.

Изи или форвард?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:37

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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:47

  Порт написав:
  unknownurl написав:
  klug написав:Що цікаво, asti знав ще вночі, коли не було жодних новин ні від НБУ, ні від ФГВФО, ні від самої банки. Крім того, він ще рекомендував приготуватися ще одній банці, але модери потерли, тож я теж не буду нагнітати.

В ФБ ще вчора пабліки писали про це. Довіри не було, але сьогодні зранку все підтвердилося.

Изи или форвард?

Я про Мегабанк. Про інші банки немає жодної інформації.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:09

Re: Мегабанк

Чомусь модери не квапляться переносити теми мегабанк та туду до розділу банки банкноти. Мабуть ще сплять або вірять в воскресіння)))
Востаннє редагувалось Харьков в П'ят 03 чер, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:12

Re: Мегабанк

в приложении тодобанк все заблокировано :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:16

Re: Мегабанк

а как теперь будут депозиты отдавать при военном положении
brainybird
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:37

  brainybird написав:а как теперь будут депозиты отдавать при военном положении

ФГВ всё отдаст. Военное положение этому не препятствует.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:45

  brainybird написав:а как теперь будут депозиты отдавать при военном положении

Зараз можна віддалено все отримати (коли ФГВФО сформує реєстри). ПУМБа, наприклад, днями повідомляв, що реалізував у себе таку можливість у застосунку, є й інші варіанти.
klug
 
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