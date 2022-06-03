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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:45
Djus написав: brainybird написав:
а как теперь будут депозиты отдавать при военном положении
ФГВ всё отдаст. Военное положение этому не препятствует.
было 10000 по курсу 29.с копейкам это около 300000, теперь с этих по курсу купить можно 8333. Вообщем минус 1700 баксов. Валюта не для Фонда и банкоФФ
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sens
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:54
sens написав: Djus написав: brainybird написав:
а как теперь будут депозиты отдавать при военном положении
ФГВ всё отдаст. Военное положение этому не препятствует.
было 10000 по курсу 29.с копейкам это около 300000, теперь с этих по курсу купить можно 8333. Вообщем минус 1700 баксов. Валюта не для Фонда и банкоФФ
Зачем было ложить в столь мутную банку такую сумму в валюте? Ваша жадность победила осторожность, винить следует только себя.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:59
sens написав:
было 10000 по курсу 29.с копейкам это около 300000, теперь с этих по курсу купить можно 8333. Вообщем минус 1700 баксов. Валюта не для Фонда и банкоФФ
Это, конечно, лучше чем ничего. Ещё может курс доллара через два месяца упадёт до 29. Но это уже из области фантастики.
Я тоже в этом банке "влетел" с валютой. Правда, сумма меньше.
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Djus
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:03
...вы не одиноки, тоже имел неосторожность вложить валюту...., почти год лежали:), в июле окончание срока ...не дожил....
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