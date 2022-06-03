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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Мегабанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:45

  Djus написав:
  brainybird написав:а как теперь будут депозиты отдавать при военном положении

ФГВ всё отдаст. Военное положение этому не препятствует.
было 10000 по курсу 29.с копейкам это около 300000, теперь с этих по курсу купить можно 8333. Вообщем минус 1700 баксов. Валюта не для Фонда и банкоФФ
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:54

  sens написав:
  Djus написав:
  brainybird написав:а как теперь будут депозиты отдавать при военном положении

ФГВ всё отдаст. Военное положение этому не препятствует.
было 10000 по курсу 29.с копейкам это около 300000, теперь с этих по курсу купить можно 8333. Вообщем минус 1700 баксов. Валюта не для Фонда и банкоФФ

Зачем было ложить в столь мутную банку такую сумму в валюте? Ваша жадность победила осторожность, винить следует только себя.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:59

Re: Мегабанк

  sens написав:было 10000 по курсу 29.с копейкам это около 300000, теперь с этих по курсу купить можно 8333. Вообщем минус 1700 баксов. Валюта не для Фонда и банкоФФ

Это, конечно, лучше чем ничего. Ещё может курс доллара через два месяца упадёт до 29. Но это уже из области фантастики.
Я тоже в этом банке "влетел" с валютой. Правда, сумма меньше.
Djus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:03

Re: Мегабанк

...вы не одиноки, тоже имел неосторожность вложить валюту...., почти год лежали:), в июле окончание срока ...не дожил....
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:23

Год назад, рыночный курс был очень похож на официальный, по крайней мере разницы в 6-7 грн на 1 долл не было, поэтому можно винить многих и многое, кроме себя…
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:27

Re: Мегабанк

ну шо, первый раз отдаст больше 200к ? дата неизвестна еще?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:27

Мегабанк в Харькове был своего рода монополистом по приему коммунальных платежей.
В городе были десятки пунктов приема коммунальных. В основном их клиентами были люди преклонного возраста.
Ещё в конце прошлой недели наблюдал серьезную очередь пенсионеров, желающих оплатить коммуналку в подобном пункте на одной из станций метро. Сомневаюсь, что Мегабанк успел провести эти платежи. Интересно, что будет с этими деньгами.

P.S. Я сам заплатил за электроэнергию через приложение Тодо 25 Мая. Долг в кабинете Энергосбыта ещё висит.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:28

Re: Мегабанк

Имел в разное время разные вклады в этом банке. Но последний закончился в январе прошлого года. Ушел с концами.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:34

Re: Мегабанк

....мега не допускает фонд к базам и прочему....якесь Сомалі....
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:41

  abc111 написав:....мега не допускает фонд к базам и прочему....якесь Сомалі....

Та да. Причому з обох боків.
А постраждають, як завжди, жадібні бабусі з вкладами в ЮСД.
Отже, я бажаю пану Кирилу у літні роки харчуватися виключно товаром, строк зберігання якого спливає.
Щоб побути в шкурі тих бабусь.

По инсайдерской информации, там личная заруба Субботина с Шевченко.
Первый имел неосторожность выиграть суд у НБУ протрубить об этом, второй затаил обиду и не дал рефинанс.
Хотя, снова-таки, это взгляд одной из сторон.
Хотя утверждается, что реф не дали по причине проблемности МГБ с 3 .02.
Кто-нибудь знает - МГБ один был проблемным, или кто-то в последнее время получал рефинанс в этом статусе?
Востаннє редагувалось Навуходоносор в П'ят 03 чер, 2022 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Навуходоносор
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