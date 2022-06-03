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Обслуговування в українських
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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:50

Re: Мегабанк

  Gost2013 написав:P.S. Я сам заплатил за электроэнергию через приложение Тодо 25 Мая. Долг в кабинете Энергосбыта ещё висит.

После того, как обленерго два месяца подряд просило не платить через мега и тодо, и времени проводки коммунальных платежей в 1,5 месяца, это было смело :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:51

  Навуходоносор написав:Кто-нибудь знает - МГБ один был проблемным, или кто-то в полследнее время получал рефинанс в этом статусе?

На сегодняшней прессухе какая-то говорящая голова ответила на этот вопрос, что "на сегодня больше проблемных банков нет"

Из соседней ветки дополнили:

На сьогодні в банківській системі України немає жодного проблемного банку. Про це під час спільного брифінгу ФГВФО та НБУ, заявив заступник голови НБУ Ярослав Матузка.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 03 чер, 2022 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:54

  Навуходоносор написав:Кто-нибудь знает - МГБ один был проблемным, или кто-то в полследнее время получал рефинанс в этом статусе?

НБУ стверджує, що В Україні немає жодного проблемного банку. У торішньому стрес-тесті базовий сценарій провалили 4 банки, а кризовий - 11. Про рефінанс не скажу.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:57

  Вкладчик1234 написав:
  Навуходоносор написав:Кто-нибудь знает - МГБ один был проблемным, или кто-то в полследнее время получал рефинанс в этом статусе?
На сегодняшней прессухе какая-то говорящая голова ответила на этот вопрос, что "на сегодня больше проблемных банков нет"
Если бы эта голова знала, что понесет ответственность в случае если это не соответствует действительности...
А так, пи#деть - не мешки ворочать//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:58

  klug написав:
  Навуходоносор написав:Кто-нибудь знает - МГБ один был проблемным, или кто-то в полследнее время получал рефинанс в этом статусе?

НБУ стверджує, що В Україні немає жодного проблемного банку. У торішньому стрес-тесті базовий сценарій провалили 4 банки, а кризовий - 11. Про рефінанс не скажу.

Дякую, про стрес-тести я знав.

Про відмову у рефі МГБ це 100%, цікавили причини такої відмови у військовий час.
особливо зважаючи на те, що інтереси валютних вкладників суттєво постраждають у випадку видачі валютних депозитів по 29.25.

Це відголоски Мордору? Чи совку?
Знову всім пох чи бюджет (суспільне) терміново вимагає скинутися всім, хто не сховався ( а Шевченко і не винуватий)?

Хто скаже?
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:02

  Навуходоносор написав:Хто скаже?

Міністерство фінансів підтримує розвиток малого та середнього бізнесу завдяки залученому у Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) кредиту у розмірі 400 млн. євро.
Сьогодні у Міністерстві фінансів, за сприяння «Укрексімбанка», підписані угоди з першими відібраними українськими банками: «Мегабанк» та «Укргазбанк».

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/ ... 285938027/

У Мегабанку є акціонери з-поміж найбільших міжнародних фінустанов – ЄБРР, IFC та KfW, яким належать 26,5% акцій. Але вони не готові підтримувати банк. З 2005 року вони інвестували в Мегабанк $0,5 млрд і вже частково пробачили борги. Кілька років хочуть вийти з капіталу за символічний €1, розповів співрозмовник Forbes у НБУ та анонімно підтвердив представник ЄБРР.

https://forbes.ua/company/megabanku-bil ... 52022-5901
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 03 чер, 2022 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:02

  Навуходоносор написав:Про відмову у рефі МГБ це 100%, цікавили причини такої відмови у військовий час.

Все пішло на Альфу та Скунса, бо ми не можемо підводити дружніх партнерів, а тут мали самі розгрібати усілякі недружні KfW та IFC.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:05

  Igneus написав:
  Навуходоносор написав:Хто скаже?

Міністерство фінансів підтримує розвиток малого та середнього бізнесу завдяки залученому у Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) кредиту у розмірі 400 млн. євро.
Сьогодні у Міністерстві фінансів, за сприяння «Укрексімбанка», підписані угоди з першими відібраними українськими банками: «Мегабанк» та «Укргазбанк».

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/ ... 285938027/

2017-й рік, банкам дали гроші, на кредитування бізнесу. Про що це має говорити у 2022-ому?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:10

  Навуходоносор написав:
  klug написав:Хто скаже?


ну вы ж сами понимаете: если решили не спасать инвестицию ЕБРР, то...
грустно все это
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:12

  Порт[quote="5441393:Djus написав:
  brainybird написав:а как теперь будут депозиты отдавать при военном положении

ФГВ всё отдаст. Военное положение этому не препятствует.
было 10000 по курсу 29.с копейкам это около 300000, теперь с этих по курсу купить можно 8333. Вообщем минус 1700 баксов. Валюта не для Фонда и банкоФФ[/quote]
Зачем было ложить в столь мутную банку такую сумму в валюте? Ваша жадность победила осторожность, винить следует только себя.[/quote]
Пост не про банк,а про отношения с вкладчикам,несколькими годами ранее имел в Ощадбанка вклад Гнучкий в долларах, по условиям договора, досрочно снять можно в валюте вклад, но банк смог выдать только в національній. Так что валюта только для стекла
sens
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