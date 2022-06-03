Про відмову у рефі МГБ це 100%, цікавили причини такої відмови у військовий час. особливо зважаючи на те, що інтереси валютних вкладників суттєво постраждають у випадку видачі валютних депозитів по 29.25.
Це відголоски Мордору? Чи совку? Знову всім пох чи бюджет (суспільне) терміново вимагає скинутися всім, хто не сховався ( а Шевченко і не винуватий)?
Міністерство фінансів підтримує розвиток малого та середнього бізнесу завдяки залученому у Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) кредиту у розмірі 400 млн. євро. Сьогодні у Міністерстві фінансів, за сприяння «Укрексімбанка», підписані угоди з першими відібраними українськими банками: «Мегабанк» та «Укргазбанк».
У Мегабанку є акціонери з-поміж найбільших міжнародних фінустанов – ЄБРР, IFC та KfW, яким належать 26,5% акцій. Але вони не готові підтримувати банк. З 2005 року вони інвестували в Мегабанк $0,5 млрд і вже частково пробачили борги. Кілька років хочуть вийти з капіталу за символічний €1, розповів співрозмовник Forbes у НБУ та анонімно підтвердив представник ЄБРР.
Міністерство фінансів підтримує розвиток малого та середнього бізнесу завдяки залученому у Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) кредиту у розмірі 400 млн. євро. Сьогодні у Міністерстві фінансів, за сприяння «Укрексімбанка», підписані угоди з першими відібраними українськими банками: «Мегабанк» та «Укргазбанк».
brainybird написав:а как теперь будут депозиты отдавать при военном положении
ФГВ всё отдаст. Военное положение этому не препятствует.
было 10000 по курсу 29.с копейкам это около 300000, теперь с этих по курсу купить можно 8333. Вообщем минус 1700 баксов. Валюта не для Фонда и банкоФФ[/quote] Зачем было ложить в столь мутную банку такую сумму в валюте? Ваша жадность победила осторожность, винить следует только себя.[/quote] Пост не про банк,а про отношения с вкладчикам,несколькими годами ранее имел в Ощадбанка вклад Гнучкий в долларах, по условиям договора, досрочно снять можно в валюте вклад, но банк смог выдать только в національній. Так что валюта только для стекла