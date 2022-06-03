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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:18

  asti написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Навуходоносор написав:Кто-нибудь знает - МГБ один был проблемным, или кто-то в полследнее время получал рефинанс в этом статусе?
На сегодняшней прессухе какая-то говорящая голова ответила на этот вопрос, что "на сегодня больше проблемных банков нет"
Если бы эта голова знала, что понесет ответственность в случае если это не соответствует действительности...
А так, пи#деть - не мешки ворочать//)

Так а что "голова" сказала не так? Он же сказал: "На сегодня нет". А если завтра проблемный появится то это уже будет не "сегодня", а "завтра". Так что все честно, как и многое в нашей стране. :cry:
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:19

  klug написав:2017-й рік, банкам дали гроші, на кредитування бізнесу. Про що це має говорити у 2022-ому?

Спочатку повертатимуть цей кредит ЄІБ, а вже потім кошти юридичних осіб із сьомої черги, якщо для неї щось залишиться.
Окрім того, на фото зверніть увагу на крайнього праворуч - посміхається.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:36

  WallNutPen написав:Ну НБУ тоже не белый и пушистый. Но в другом. Валютные вкладчики получат компенсации по смешным курсам. И мне кажется что объявление Меги неплатежеспособным именно сейчас было не зря. Ведь мега уже больше месяца не возвращал вклады. Никого это особо не напрягало С тем же успехом он мог бы так продолжать и далее. Скорее всего НБУ планирует отпустить курсы валют а потому им выгоднее чтобы компенсации прошли по нынешним курсам. Поэтому истинная причина почему банк решили ликвидировать именно сейчас имхо кроется в валютной политике

Тянули чтобы жирные коты вывели своё бабло. С акционером Меги KFW скорее всего какая-то мутка типа как по Cargill в Дельте. Не зря же они перед этим с министром финансов встречались.
lara_08
 
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