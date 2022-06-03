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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 16171819 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Мегабанк 3.3 5 3 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 33% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 67% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 3 Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:18 asti написав: Вкладчик1234 написав: Навуходоносор написав: Кто-нибудь знает - МГБ один был проблемным, или кто-то в полследнее время получал рефинанс в этом статусе? Кто-нибудь знает - МГБ один был проблемным, или кто-то в полследнее время получал рефинанс в этом статусе? На сегодняшней прессухе какая-то говорящая голова ответила на этот вопрос, что "на сегодня больше проблемных банков нет" На сегодняшней прессухе какая-то говорящая голова ответила на этот вопрос, что "на сегодня больше проблемных банков нет" Если бы эта голова знала, что понесет ответственность в случае если это не соответствует действительности...

А так, пи#деть - не мешки ворочать//) Если бы эта голова знала, что понесет ответственность в случае если это не соответствует действительности...А так, пи#деть - не мешки ворочать//)

Так а что "голова" сказала не так? Он же сказал: "На сегодня нет". А если завтра проблемный появится то это уже будет не "сегодня", а "завтра". Так что все честно, как и многое в нашей стране. Так а что "голова" сказала не так? Он же сказал: "На сегодня нет". А если завтра проблемный появится то это уже будет не "сегодня", а "завтра". Так что все честно, как и многое в нашей стране. WallNutPen Повідомлень: 401 З нами з: 08.06.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 99 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:19 klug написав: 2017-й рік, банкам дали гроші, на кредитування бізнесу. Про що це має говорити у 2022-ому? 2017-й рік, банкам дали гроші, на кредитування бізнесу. Про що це має говорити у 2022-ому?

Спочатку повертатимуть цей кредит ЄІБ, а вже потім кошти юридичних осіб із сьомої черги, якщо для неї щось залишиться.

Окрім того, на фото зверніть увагу на крайнього праворуч - посміхається. Спочатку повертатимуть цей кредит ЄІБ, а вже потім кошти юридичних осіб із сьомої черги, якщо для неї щось залишиться.Окрім того, на фото зверніть увагу на крайнього праворуч - посміхається. Igneus Повідомлень: 1380 З нами з: 29.08.18 Подякував: 1034 раз. Подякували: 687 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:36 WallNutPen написав: Ну НБУ тоже не белый и пушистый. Но в другом. Валютные вкладчики получат компенсации по смешным курсам. И мне кажется что объявление Меги неплатежеспособным именно сейчас было не зря. Ведь мега уже больше месяца не возвращал вклады. Никого это особо не напрягало С тем же успехом он мог бы так продолжать и далее. Скорее всего НБУ планирует отпустить курсы валют а потому им выгоднее чтобы компенсации прошли по нынешним курсам. Поэтому истинная причина почему банк решили ликвидировать именно сейчас имхо кроется в валютной политике Ну НБУ тоже не белый и пушистый. Но в другом. Валютные вкладчики получат компенсации по смешным курсам. И мне кажется что объявление Меги неплатежеспособным именно сейчас было не зря. Ведь мега уже больше месяца не возвращал вклады. Никого это особо не напрягало С тем же успехом он мог бы так продолжать и далее. Скорее всего НБУ планирует отпустить курсы валют а потому им выгоднее чтобы компенсации прошли по нынешним курсам. Поэтому истинная причина почему банк решили ликвидировать именно сейчас имхо кроется в валютной политике

Тянули чтобы жирные коты вывели своё бабло. С акционером Меги KFW скорее всего какая-то мутка типа как по Cargill в Дельте. Не зря же они перед этим с министром финансов встречались. Тянули чтобы жирные коты вывели своё бабло. С акционером Меги KFW скорее всего какая-то мутка типа как по Cargill в Дельте. Не зря же они перед этим с министром финансов встречались. lara_08 Повідомлень: 192 З нами з: 05.05.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 16171819 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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freelanc » Сер 03 бер, 2021 16:47 0 370

freelanc Сер 03 бер, 2021 16:47