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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:18

  asti написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Навуходоносор написав:Кто-нибудь знает - МГБ один был проблемным, или кто-то в полследнее время получал рефинанс в этом статусе?
На сегодняшней прессухе какая-то говорящая голова ответила на этот вопрос, что "на сегодня больше проблемных банков нет"
Если бы эта голова знала, что понесет ответственность в случае если это не соответствует действительности...
А так, пи#деть - не мешки ворочать//)

Так а что "голова" сказала не так? Он же сказал: "На сегодня нет". А если завтра проблемный появится то это уже будет не "сегодня", а "завтра". Так что все честно, как и многое в нашей стране. :cry:
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:19

  klug написав:2017-й рік, банкам дали гроші, на кредитування бізнесу. Про що це має говорити у 2022-ому?

Спочатку повертатимуть цей кредит ЄІБ, а вже потім кошти юридичних осіб із сьомої черги, якщо для неї щось залишиться.
Окрім того, на фото зверніть увагу на крайнього праворуч - посміхається.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:36

  WallNutPen написав:Ну НБУ тоже не белый и пушистый. Но в другом. Валютные вкладчики получат компенсации по смешным курсам. И мне кажется что объявление Меги неплатежеспособным именно сейчас было не зря. Ведь мега уже больше месяца не возвращал вклады. Никого это особо не напрягало С тем же успехом он мог бы так продолжать и далее. Скорее всего НБУ планирует отпустить курсы валют а потому им выгоднее чтобы компенсации прошли по нынешним курсам. Поэтому истинная причина почему банк решили ликвидировать именно сейчас имхо кроется в валютной политике

Тянули чтобы жирные коты вывели своё бабло. С акционером Меги KFW скорее всего какая-то мутка типа как по Cargill в Дельте. Не зря же они перед этим с министром финансов встречались.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:49

Рахунки юросіб

За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, на рахунках юридичних осіб у банках знаходиться ще 2,5 млрд грн, з яких 1,4 млрд грн — кошти «Українських енергетичних машин» («Турбоатом»). Також банк має борг перед Мінфіном за кредитом Європейського інвестбанку на суму близько 500 млн.

Картотека (невиконані платежі) на ранок 3 червня становили 30 млн грн, зокрема за комунальними підприємствами Харкова.

«Невиконані зобов'язання значно більші, бо останнім часом банк взагалі перестав виконувати зобов’язання перед фізособами, підприємцями, малим та середнім бізнесом, ФОПами — але він не відображав це як картотеку, і ми збирали її лише по скаргах клієнтів», — додала Рожкова.

https://minfin.com.ua/ua/2022/06/03/86511497/
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:55

:( абыдна, да... ©



  WallNutPen написав:
На сегодняшней прессухе какая-то говорящая голова ответила на этот вопрос, что "на сегодня больше проблемных банков нет"

Если бы эта голова знала, что понесет ответственность в случае если это не соответствует действительности...
А так, пи#деть - не мешки ворочать//)

Так а что "голова" сказала не так? Он же сказал: "На сегодня нет". А если завтра проблемный появится то это уже будет не "сегодня", а "завтра". Так что все честно, как и многое в нашей стране. :cry:
- та отож
flysoulfly
 
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Ребята! А что будет с ячейками? Отделение сейчас закрыто
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 15:05

  lara_08 написав:С акционером Меги KFW скорее всего какая-то мутка типа как по Cargill в Дельте. Не зря же они перед этим с министром финансов встречались.

Акционер KfW с существенной частью в капитале Мегабанка, который, в отличии от Cargill с частной формой собственности, является государственным (ФРГ), похоже, потерял интерес к своему банку, хотя должен был и мог помочь ему:
24 травня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Директор KfW по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька підписали угоду з Кредитною установою для відбудови (KfW) про надання Україні бюджетної підтримки у обсязі 150 млн євро.

https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraina_ ... atkiv-3453

Однако акционер Мегабанка KfW не захотел выполнять свою обязанность:

<...> Наразі ми не знаємо реакції [міноритарних акціонерів Мегабанку, серед яких ЄБРР, KfW, IFC, - ред.] на наше рішення, оскільки ми не спілкувалися з міноритарними акціонерами вчора і сьогодні. Але я можу сказати, що протягом останніх чотирьох років, якщо не більше, ми проводили дуже багато зустрічей з усім складом акціонерів і вони будуть повністю обізнані щодо ситуації, яка склалася в банку, та обізнані щодо проблем, які привели банк до неплатоспроможності.

http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-viznav-neplatospromozhnim-mehabank-vkladniki-fizosobi-otrimayut-usyu-sumu-vkladiv/

Кстати, страничка Мегабанка о структуре его собственности, в частности, по состоянию на 01 января 2022 года, которая еще час назад была доступной, уже не открывается:
https://www.megabank.ua/ua/about/structure

Наконец, глава наблюдательного совета Мегабанка ирландец Дезмонд О'Майник ранее работал на другого акционера Мегабанка, а именно Международную финансовую корпорацию (США), и был менеджером ее проектов в Украине: https://corporatedirectorsforum.cgpa.co ... 9Maonaigh/
Igneus
 
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