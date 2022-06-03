WallNutPen написав:Ну НБУ тоже не белый и пушистый. Но в другом. Валютные вкладчики получат компенсации по смешным курсам. И мне кажется что объявление Меги неплатежеспособным именно сейчас было не зря. Ведь мега уже больше месяца не возвращал вклады. Никого это особо не напрягало С тем же успехом он мог бы так продолжать и далее. Скорее всего НБУ планирует отпустить курсы валют а потому им выгоднее чтобы компенсации прошли по нынешним курсам. Поэтому истинная причина почему банк решили ликвидировать именно сейчас имхо кроется в валютной политике
Тянули чтобы жирные коты вывели своё бабло. С акционером Меги KFW скорее всего какая-то мутка типа как по Cargill в Дельте. Не зря же они перед этим с министром финансов встречались.
За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, на рахунках юридичних осіб у банках знаходиться ще 2,5 млрд грн, з яких 1,4 млрд грн — кошти «Українських енергетичних машин» («Турбоатом»). Також банк має борг перед Мінфіном за кредитом Європейського інвестбанку на суму близько 500 млн.
Картотека (невиконані платежі) на ранок 3 червня становили 30 млн грн, зокрема за комунальними підприємствами Харкова.
«Невиконані зобов'язання значно більші, бо останнім часом банк взагалі перестав виконувати зобов’язання перед фізособами, підприємцями, малим та середнім бізнесом, ФОПами — але він не відображав це як картотеку, і ми збирали її лише по скаргах клієнтів», — додала Рожкова.
lara_08 написав:С акционером Меги KFW скорее всего какая-то мутка типа как по Cargill в Дельте. Не зря же они перед этим с министром финансов встречались.
Акционер KfW с существенной частью в капитале Мегабанка, который, в отличии от Cargill с частной формой собственности, является государственным (ФРГ), похоже, потерял интерес к своему банку, хотя должен был и мог помочь ему:
24 травня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Директор KfW по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька підписали угоду з Кредитною установою для відбудови (KfW) про надання Україні бюджетної підтримки у обсязі 150 млн євро.
Однако акционер Мегабанка KfW не захотел выполнять свою обязанность:
<...> Наразі ми не знаємо реакції [міноритарних акціонерів Мегабанку, серед яких ЄБРР, KfW, IFC, - ред.] на наше рішення, оскільки ми не спілкувалися з міноритарними акціонерами вчора і сьогодні. Але я можу сказати, що протягом останніх чотирьох років, якщо не більше, ми проводили дуже багато зустрічей з усім складом акціонерів і вони будуть повністю обізнані щодо ситуації, яка склалася в банку, та обізнані щодо проблем, які привели банк до неплатоспроможності.