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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:12

  4x4 написав:
  Igneus написав:
Кстати, страничка Мегабанка о структуре его собственности, в частности, по состоянию на 01 января 2022 года, которая еще час назад была доступной, уже не открывается:
https://www.megabank.ua/ua/about/structure

Некорректный адрес.
https://www.megabank.ua/about/structure

Я заходил на украинскую версию сайта и скачал оттуда структуру собственности, то есть адрес был корректным, а затем стал недоступен. Хотя не это главное сейчас.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:31

  greenozon написав:войнушка намічається

https://ukrrudprom.ua/news/Priznanniy_N ... ranti.html


интересный кейс намечается
"обращайтесь в Харьков" (с)
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:44

Re: Мегабанк

Как думаете, с кем связываться по поводу доступа у ячейке?
1mechtatel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:45

  1mechtatel написав:Как думаете, с кем связываться по поводу доступа у ячейке?
начните с Фгвфл.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:51

  Igneus написав:
  4x4 написав:
  Igneus написав:
Кстати, страничка Мегабанка о структуре его собственности, в частности, по состоянию на 01 января 2022 года, которая еще час назад была доступной, уже не открывается:
https://www.megabank.ua/ua/about/structure

Некорректный адрес.
https://www.megabank.ua/about/structure

Я заходил на украинскую версию сайта и скачал оттуда структуру собственности, то есть адрес был корректным, а затем стал недоступен. Хотя не это главное сейчас.


на сайті НБУ є база даних усіх схем власності

https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 220101.pdf
https://bank.gov.ua/ua/supervision/regi ... ers/351629

можна зрівняти із подачею трупа

PS
які цікаво-романтичні назви мав заклад надцять років тому...

ХАРКІВСЬКИЙ КБ "ДОБРОДІЙ" (з 28.10.1991);
ХАРКІВСЬКИЙ АКБ "ДОБРОДІЙ" (з 11.08.1995);
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:22

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC), которые являются миноритарными акционерами харьковского Мегабанка, требуют у основного акционера Виктора Субботина выкупить их акции в связи с финансовыми проблемами этого банка.
Это финучреждение нуждается в средствах. Согласно последнему стресс-тесту Национального банка, Мегабанк должен быть докапитализирован на 3 млрд грн. А действующие акционеры просто неспособны или не хотят внести нужную сумму.
Иностранные инвесторы предлагали выкупить свои доли в Мегабанке ПУМБу Рината Ахметова и Альфа Банку. Но те отказались.
Увеличение кредитного портфеля было связано, в основном, с кредитованием государственной компании «Турбоатом», которой руководит акционер банка Виктор Субботин.
У госкомпании нет крупных заказов, и она находится в плохом финансовом состоянии. Фонд госимущества пытается ее продать хотя бы за 10% стоимости.

https://antikor.com.ua/articles/516808- ... _subbotina

То есть, третий иностранный акционер, а именно, KfW, у которого, как и у ЕБРР, существенная часть в капитале Мегабанка, хотя бы публично не требовал ее выкупа.
При этом, круг банков, которые могли бы принять участие в выводе Мегабанка с рынка, сузился, из-за нежелания ПУМБ и Альфабанка.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:33

  Igneus написав:Увеличение кредитного портфеля было связано, в основном, с кредитованием государственной компании «Турбоатом», которой руководит акционер банка Виктор Субботин.

интересная шарага с учетом того, что еще и куча комунальщиков там.
До войны почти 1 млрд грн в банке хранила госкомпания «Укрэнергомашины», которую 15 лет возглавляет Субботин. Сейчас – 1,4 млрд грн благодаря поступлениям по контракту с «Укргидроэнерго» и переводу остатков из государственного Укрэксимбанка, говорит собеседник из НБУ.

Кроме «Укрэнергомашин», в банке застряли средства государственных предприятий на 200 млн грн. И остался долг перед Министерством финансов на 0,5 млрд грн. 30 млн грн потеряли коммунальные предприятия. К примеру, «Харьковэнергосбыт» и Первомайские «Теплосети», не получившие апрельские платежи от потребителей.https://forbes.ua/ru/company/megabanku- ... 52022-5901


еще интересно, как мажоритарий банка волнуется за убытки государству:
Согласно оценке Субботина, решение НБУ об отнесении банка к неплатежеспособным повлекло ущерб государству на сумму 6 млрд грн.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:13

Re: Мегабанк

О, воронье закаркало)
Хочу сказать, что так сограждан давно не кидали.

НБУ обязан что-то сказать по поводу валютных вкладов.

Или предоставить персональную охрану рожковой и шевченко (Тарас, прости)

Или в этой стране все останется по-старому(

Допишите каждый свое
Надеюсь, меня поняли и услышали
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:20

Да, если вернут по 29 - то реальное кидалово. Ещё неизвестно, каким будет рыночный курс в день выдачи.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:25

Яка прикра несподіванка - сьогодні німецький державний банк розвитку KfW перерахував НБУ пільговий кредит на суму 150 млн. євро, а вчора цим же НБУ був визнаний неплатоспроможним Мегабанк, в якому KfW має істотну участь :(
https://twitter.com/GermanyinUA/status/ ... riMMpTdyRw
Igneus
 
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  #<1 ... 18192021>
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