Igneus написав: Кстати, страничка Мегабанка о структуре его собственности, в частности, по состоянию на 01 января 2022 года, которая еще час назад была доступной, уже не открывается: https://www.megabank.ua/ua/about/structure
Igneus написав: Кстати, страничка Мегабанка о структуре его собственности, в частности, по состоянию на 01 января 2022 года, которая еще час назад была доступной, уже не открывается: https://www.megabank.ua/ua/about/structure
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC), которые являются миноритарными акционерами харьковского Мегабанка, требуют у основного акционера Виктора Субботина выкупить их акции в связи с финансовыми проблемами этого банка. Это финучреждение нуждается в средствах. Согласно последнему стресс-тесту Национального банка, Мегабанк должен быть докапитализирован на 3 млрд грн. А действующие акционеры просто неспособны или не хотят внести нужную сумму. Иностранные инвесторы предлагали выкупить свои доли в Мегабанке ПУМБу Рината Ахметова и Альфа Банку. Но те отказались. Увеличение кредитного портфеля было связано, в основном, с кредитованием государственной компании «Турбоатом», которой руководит акционер банка Виктор Субботин. У госкомпании нет крупных заказов, и она находится в плохом финансовом состоянии. Фонд госимущества пытается ее продать хотя бы за 10% стоимости.
То есть, третий иностранный акционер, а именно, KfW, у которого, как и у ЕБРР, существенная часть в капитале Мегабанка, хотя бы публично не требовал ее выкупа. При этом, круг банков, которые могли бы принять участие в выводе Мегабанка с рынка, сузился, из-за нежелания ПУМБ и Альфабанка.
Igneus написав:Увеличение кредитного портфеля было связано, в основном, с кредитованием государственной компании «Турбоатом», которой руководит акционер банка Виктор Субботин.
интересная шарага с учетом того, что еще и куча комунальщиков там.
До войны почти 1 млрд грн в банке хранила госкомпания «Укрэнергомашины», которую 15 лет возглавляет Субботин. Сейчас – 1,4 млрд грн благодаря поступлениям по контракту с «Укргидроэнерго» и переводу остатков из государственного Укрэксимбанка, говорит собеседник из НБУ.
Кроме «Укрэнергомашин», в банке застряли средства государственных предприятий на 200 млн грн. И остался долг перед Министерством финансов на 0,5 млрд грн. 30 млн грн потеряли коммунальные предприятия. К примеру, «Харьковэнергосбыт» и Первомайские «Теплосети», не получившие апрельские платежи от потребителей.https://forbes.ua/ru/company/megabanku- ... 52022-5901
еще интересно, как мажоритарий банка волнуется за убытки государству:
Согласно оценке Субботина, решение НБУ об отнесении банка к неплатежеспособным повлекло ущерб государству на сумму 6 млрд грн.
Яка прикра несподіванка - сьогодні німецький державний банк розвитку KfW перерахував НБУ пільговий кредит на суму 150 млн. євро, а вчора цим же НБУ був визнаний неплатоспроможним Мегабанк, в якому KfW має істотну участь https://twitter.com/GermanyinUA/status/ ... riMMpTdyRw