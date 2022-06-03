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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:27
Tegularius написав:
Да, если вернут по 29 - то реальное кидалово. Ещё неизвестно, каким будет рыночный курс в день выдачи.
Тут дело даже не в курсе на день выдачи. тут дело в подходе и в курсе на день ввода.
Интересно, скольким людям НБУ залезло в карман. Интересно, какой у них доход (и есть ли на момент) Интересно, как шевченко сегодня ужинает. Не икается ли ему. Не подавился ли куриной ножкой.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:39
Блин попал я на штуку $$$ из-за разницы курсов.... Печалька...
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:42
Видел как пожилые небогатые на вид люди несли сюда тысячу-две накопленных на чёрный день долларов. Потому что банков, которые предлагали на валютные вклады хоть какой-то процент, статистически отличимый от нуля, почти не осталось.
А теперь этих бабушек и дедушек НБУ подстрижет на пятую часть вклада (это в самом лучшем случае)
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