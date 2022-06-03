Видел как пожилые небогатые на вид люди несли сюда тысячу-две накопленных на чёрный день долларов. Потому что банков, которые предлагали на валютные вклады хоть какой-то процент, статистически отличимый от нуля, почти не осталось. А теперь этих бабушек и дедушек НБУ подстрижет на пятую часть вклада (это в самом лучшем случае)
Tegularius написав:Видел как пожилые небогатые на вид люди несли сюда тысячу-две накопленных на чёрный день долларов. Потому что банков, которые предлагали на валютные вклады хоть какой-то процент, статистически отличимый от нуля, почти не осталось. А теперь этих бабушек и дедушек НБУ подстрижет на пятую часть вклада (это в самом лучшем случае)
Как-то не попал я в Дельте. Зашел к знакомому, уже после введения ВА, не помню зачем. Сидим, лялякаем с операционисткой. Приходит мужик. Пенсионер. Настороженный. Деньги даете - спрашивает. Операционистка нашла того в списках. Вы не волнуйтесь - говорим. Отдают деньги. Только они теперь уже в другом банке. Все до копеечки. И без очереди. Ну это чтоб не вдаваться в подробности. Не очень, но поверил. Ушел в Ощад. тут история обрывается, но конец я все же допишу, ибо он был очевиден. "Надо же - не обманули". А тут вырисовывается совсем другой финал. В духе совка.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в П'ят 03 чер, 2022 20:04, всього редагувалось 1 раз.