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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

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Мегабанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:27

  Tegularius написав:Да, если вернут по 29 - то реальное кидалово. Ещё неизвестно, каким будет рыночный курс в день выдачи.

Тут дело даже не в курсе на день выдачи. тут дело в подходе и в курсе на день ввода.

Интересно, скольким людям НБУ залезло в карман. Интересно, какой у них доход (и есть ли на момент) Интересно, как шевченко сегодня ужинает. Не икается ли ему. Не подавился ли куриной ножкой.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:39

Re: Мегабанк

Блин попал я на штуку $$$ из-за разницы курсов.... Печалька...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:42

Видел как пожилые небогатые на вид люди несли сюда тысячу-две накопленных на чёрный день долларов. Потому что банков, которые предлагали на валютные вклады хоть какой-то процент, статистически отличимый от нуля, почти не осталось.
А теперь этих бабушек и дедушек НБУ подстрижет на пятую часть вклада (это в самом лучшем случае)
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:01

  Tegularius написав:Видел как пожилые небогатые на вид люди несли сюда тысячу-две накопленных на чёрный день долларов. Потому что банков, которые предлагали на валютные вклады хоть какой-то процент, статистически отличимый от нуля, почти не осталось.
А теперь этих бабушек и дедушек НБУ подстрижет на пятую часть вклада (это в самом лучшем случае)

Как-то не попал я в Дельте. Зашел к знакомому, уже после введения ВА, не помню зачем. Сидим, лялякаем с операционисткой.
Приходит мужик. Пенсионер. Настороженный.
Деньги даете - спрашивает.
Операционистка нашла того в списках. Вы не волнуйтесь - говорим. Отдают деньги. Только они теперь уже в другом банке. Все до копеечки. И без очереди.
Ну это чтоб не вдаваться в подробности.
Не очень, но поверил. Ушел в Ощад.
тут история обрывается, но конец я все же допишу, ибо он был очевиден.
"Надо же - не обманули".
А тут вырисовывается совсем другой финал.
В духе совка.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в П'ят 03 чер, 2022 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:03

  Tegularius написав:А теперь этих бабушек и дедушек НБУ подстрижет

больше жалости на вентилятор!
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:05

  Ромасик написав:
  Tegularius написав:А теперь этих бабушек и дедушек НБУ подстрижет

больше жалости на вентилятор!

Больше цинизма, чтоб знали, за кого кровь проливают
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:19

  ihorsic написав:Блин попал я на штуку $$$ из-за разницы курсов.... Печалька...


аналогично попал на штуку зелени. Но плакаться не будем, принимаем реальность и работаем с ней. ну и живем дальше. Заработаем еще)
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:01

Re: Мегабанк

кто-то изучал:что там с 200, если вдруг (дай Бог конечно) отменят ВП - опять 200 будет, или уже 400 ?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:16

  cohan написав:кто-то изучал:что там с 200, если вдруг (дай Бог конечно) отменят ВП - опять 200 будет, или уже 400 ?

Нет уже в законе суммы "200 000" и не стало в нем суммы "400 000", которая была в проекте закона. Сошлись на сумме "600 000" через три месяца после отмены военного положения:
https://minfin.com.ua/ua/2022/04/14/83695022/
Igneus
 
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