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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:55

  Andey написав:
  ihorsic написав:Блин попал я на штуку $$$ из-за разницы курсов.... Печалька...


аналогично попал на штуку зелени. Но плакаться не будем, принимаем реальность и работаем с ней. ну и живем дальше. Заработаем еще)

Но отдать придется больше...проза жизни вкладчика.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:13

  Igneus написав:Нет уже в законе суммы "200 000" и не стало в нем суммы "400 000", которая была в проекте закона. Сошлись на сумме "600 000" через три месяца после отмены военного положения:
https://minfin.com.ua/ua/2022/04/14/83695022/

Ну, отмены военного положения можно ждать годами.
Лучше уже забрать сумму 200 000
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:37

  lubopytnaya написав:
  Igneus написав:Нет уже в законе суммы "200 000" и не стало в нем суммы "400 000", которая была в проекте закона. Сошлись на сумме "600 000" через три месяца после отмены военного положения:
https://minfin.com.ua/ua/2022/04/14/83695022/

Ну, отмены военного положения можно ждать годами.
Лучше уже забрать сумму 200 000

До отмены военного положения и в течении трех месяцев после его отмены вклад гарантируется в полном объеме. Это Ваша очередная ВА :( ?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:59

он воно як насправді...
---
Проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни.

3 лютого 2022 року Правління НБУ ухвалило рішення віднести Мегабанк до категорії проблемних.
greenozon
 
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  #<1 ... 19202122
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