Igneus написав:Нет уже в законе суммы "200 000" и не стало в нем суммы "400 000", которая была в проекте закона. Сошлись на сумме "600 000" через три месяца после отмены военного положения: https://minfin.com.ua/ua/2022/04/14/83695022/
Ну, отмены военного положения можно ждать годами. Лучше уже забрать сумму 200 000
Igneus написав:Нет уже в законе суммы "200 000" и не стало в нем суммы "400 000", которая была в проекте закона. Сошлись на сумме "600 000" через три месяца после отмены военного положения: https://minfin.com.ua/ua/2022/04/14/83695022/
Ну, отмены военного положения можно ждать годами. Лучше уже забрать сумму 200 000
До отмены военного положения и в течении трех месяцев после его отмены вклад гарантируется в полном объеме. Это Ваша очередная ВА ?