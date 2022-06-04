Igneus написав:Нет уже в законе суммы "200 000" и не стало в нем суммы "400 000", которая была в проекте закона. Сошлись на сумме "600 000" через три месяца после отмены военного положения: https://minfin.com.ua/ua/2022/04/14/83695022/
Ну, отмены военного положения можно ждать годами. Лучше уже забрать сумму 200 000
Igneus написав:Нет уже в законе суммы "200 000" и не стало в нем суммы "400 000", которая была в проекте закона. Сошлись на сумме "600 000" через три месяца после отмены военного положения: https://minfin.com.ua/ua/2022/04/14/83695022/
Ну, отмены военного положения можно ждать годами. Лучше уже забрать сумму 200 000
До отмены военного положения и в течении трех месяцев после его отмены вклад гарантируется в полном объеме. Это Ваша очередная ВА ?
KevinUA написав:хоть бы по среднему курсу отдавали ,и то нормально ,ох и разводят ,на всем...
что мешает на время ВП правительству принять решение не выдавать ВООБЩЕ вклады в инвалюте или курс указать ниже плинтуса . З.Ы. с рынком толпива тоже произошел неконтролируемый ХАОС отменили АКЦИЗЫ и ничего я в КИЕВЕ или стою в очереди за 59 грн за ДИЗЕЛЕМ или через сто метров у ( сотрудников критической инфрастурктуры и тем кому наливают из держрезерва ) с канистры по 70 грн 03 февраля , кстати горючее было дешевле в 2 раза так что от ВОЙНЫ не у всех ВСЕ плохо , на заметку
Виплата відшкодування мають розпочатися Фондом гарантування вкладів у визначені законодавством строки – упродовж 20 робочих днів після віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про що буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що на період дії воєнного стану Фонд гарантування вкладів надав вкладникам неплатоспроможних банків можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено – не відвідуючи відділення банків-агентів. Зараз можливість дистанційно отримати гарантовані кошти надають чотири банки-агенти Фонду гарантування вкладів – ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний» та АТ «ПУМБ». -------------------------------------------- Проценти успели видать и дали снять - И НА ТОМ СПАСИБО. Прикол по Житомиру - отделение отремонтировали и расширили в прошлом году , накануне , воистину - риби гниют с голови, периферия жила би сто лет.
Виплата відшкодування мають розпочатися Фондом гарантування вкладів у визначені законодавством строки – упродовж 20 робочих днів після віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про що буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що на період дії воєнного стану Фонд гарантування вкладів надав вкладникам неплатоспроможних банків можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено – не відвідуючи відділення банків-агентів. Зараз можливість дистанційно отримати гарантовані кошти надають чотири банки-агенти Фонду гарантування вкладів – ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний» та АТ «ПУМБ». -------------------------------------------- Проценти успели видать и дали снять - И НА ТОМ СПАСИБО. Прикол по Житомиру - отделение отремонтировали и расширили в прошлом году , накануне , воистину - риби гниют с голови, периферия жила би сто лет.
По сбербанку РФ он же МРбанк только личное присутствие в отделении банка,это было в Киеве, ПУМБ