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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:55

  Andey написав:
  ihorsic написав:Блин попал я на штуку $$$ из-за разницы курсов.... Печалька...


аналогично попал на штуку зелени. Но плакаться не будем, принимаем реальность и работаем с ней. ну и живем дальше. Заработаем еще)

Но отдать придется больше...проза жизни вкладчика.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:13

  Igneus написав:Нет уже в законе суммы "200 000" и не стало в нем суммы "400 000", которая была в проекте закона. Сошлись на сумме "600 000" через три месяца после отмены военного положения:
https://minfin.com.ua/ua/2022/04/14/83695022/

Ну, отмены военного положения можно ждать годами.
Лучше уже забрать сумму 200 000
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:37

  lubopytnaya написав:
  Igneus написав:Нет уже в законе суммы "200 000" и не стало в нем суммы "400 000", которая была в проекте закона. Сошлись на сумме "600 000" через три месяца после отмены военного положения:
https://minfin.com.ua/ua/2022/04/14/83695022/

Ну, отмены военного положения можно ждать годами.
Лучше уже забрать сумму 200 000

До отмены военного положения и в течении трех месяцев после его отмены вклад гарантируется в полном объеме. Это Ваша очередная ВА :( ?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:59

он воно як насправді...
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Проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни.

3 лютого 2022 року Правління НБУ ухвалило рішення віднести Мегабанк до категорії проблемних.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 07:36

Re: Мегабанк

І на коли плануються виплати???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 07:37

  KevinUA написав:хоть бы по среднему курсу отдавали ,и то нормально ,ох и разводят ,на всем...


что мешает на время ВП правительству принять решение не выдавать ВООБЩЕ вклады в инвалюте или курс указать ниже плинтуса .
З.Ы. с рынком толпива тоже произошел неконтролируемый ХАОС
отменили АКЦИЗЫ и ничего
я в КИЕВЕ или стою в очереди за 59 грн за ДИЗЕЛЕМ или через сто метров у ( сотрудников критической инфрастурктуры и тем кому наливают из держрезерва ) с канистры по 70 грн
03 февраля , кстати горючее было дешевле в 2 раза :!: так что от ВОЙНЫ не у всех ВСЕ плохо , на заметку

З.Ы.Ы.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:20

Если отставить плач и нитье , то самое актуальное

Прямо с сайта Фонда:

Виплата відшкодування мають розпочатися Фондом гарантування вкладів у визначені законодавством строки – упродовж 20 робочих днів після віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що на період дії воєнного стану Фонд гарантування вкладів надав вкладникам неплатоспроможних банків можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено – не відвідуючи відділення банків-агентів. Зараз можливість дистанційно отримати гарантовані кошти надають чотири банки-агенти Фонду гарантування вкладів – ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний» та АТ «ПУМБ».
--------------------------------------------
Проценти успели видать и дали снять - И НА ТОМ СПАСИБО. :mrgreen:
Прикол по Житомиру - отделение отремонтировали и расширили в прошлом году , накануне ,
воистину - риби гниют с голови, периферия жила би сто лет.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:48

  Goodman написав:Прямо с сайта Фонда:

Виплата відшкодування мають розпочатися Фондом гарантування вкладів у визначені законодавством строки – упродовж 20 робочих днів після віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що на період дії воєнного стану Фонд гарантування вкладів надав вкладникам неплатоспроможних банків можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено – не відвідуючи відділення банків-агентів. Зараз можливість дистанційно отримати гарантовані кошти надають чотири банки-агенти Фонду гарантування вкладів – ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний» та АТ «ПУМБ».
--------------------------------------------
Проценти успели видать и дали снять - И НА ТОМ СПАСИБО. :mrgreen:
Прикол по Житомиру - отделение отремонтировали и расширили в прошлом году , накануне ,
воистину - риби гниют с голови, периферия жила би сто лет.

По сбербанку РФ он же МРбанк только личное присутствие в отделении банка,это было в Киеве, ПУМБ
sens
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