Но отдать придется больше...проза жизни вкладчика.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:55
Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:13
Ну, отмены военного положения можно ждать годами.
Лучше уже забрать сумму 200 000
Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:37
До отмены военного положения и в течении трех месяцев после его отмены вклад гарантируется в полном объеме. Это Ваша очередная ВА ?
Додано: П'ят 03 чер, 2022 22:59
он воно як насправді...
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Проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни.
3 лютого 2022 року Правління НБУ ухвалило рішення віднести Мегабанк до категорії проблемних.
Додано: Суб 04 чер, 2022 07:36
Re: Мегабанк
І на коли плануються виплати???
Додано: Суб 04 чер, 2022 07:37
что мешает на время ВП правительству принять решение не выдавать ВООБЩЕ вклады в инвалюте или курс указать ниже плинтуса .
З.Ы. с рынком толпива тоже произошел неконтролируемый ХАОС
отменили АКЦИЗЫ и ничего
я в КИЕВЕ или стою в очереди за 59 грн за ДИЗЕЛЕМ или через сто метров у ( сотрудников критической инфрастурктуры и тем кому наливают из держрезерва ) с канистры по 70 грн
03 февраля , кстати горючее было дешевле в 2 раза так что от ВОЙНЫ не у всех ВСЕ плохо , на заметку
З.Ы.Ы.
Додано: Суб 04 чер, 2022 08:20
Если отставить плач и нитье , то самое актуальное
Прямо с сайта Фонда:
Виплата відшкодування мають розпочатися Фондом гарантування вкладів у визначені законодавством строки – упродовж 20 робочих днів після віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про що буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що на період дії воєнного стану Фонд гарантування вкладів надав вкладникам неплатоспроможних банків можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено – не відвідуючи відділення банків-агентів. Зараз можливість дистанційно отримати гарантовані кошти надають чотири банки-агенти Фонду гарантування вкладів – ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний» та АТ «ПУМБ».
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Проценти успели видать и дали снять - И НА ТОМ СПАСИБО.
Прикол по Житомиру - отделение отремонтировали и расширили в прошлом году , накануне ,
воистину - риби гниют с голови, периферия жила би сто лет.
Додано: Суб 04 чер, 2022 08:48
По сбербанку РФ он же МРбанк только личное присутствие в отделении банка,это было в Киеве, ПУМБ
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:32
Мегабанкрутство. Чому НБУ вивів з ринку Мегабанк і хто від цього найбільше програє?
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:54
Банк нужно было давно ликвидировать. Типичный кептивный банк с кредитованием связанных сторон и большей частью ресурсной базы - деньгами подконтрольного Суботину Турбоатома и комиссиями за Харьковскую коммуналку. Влияние Суботина раньше не позволяло видимо.
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