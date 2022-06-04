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Обслуговування в українських
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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мегабанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:13

  sens написав:
  Goodman написав:Прямо с сайта Фонда:

Виплата відшкодування мають розпочатися Фондом гарантування вкладів у визначені законодавством строки – упродовж 20 робочих днів після віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що на період дії воєнного стану Фонд гарантування вкладів надав вкладникам неплатоспроможних банків можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено – не відвідуючи відділення банків-агентів. Зараз можливість дистанційно отримати гарантовані кошти надають чотири банки-агенти Фонду гарантування вкладів – ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний» та АТ «ПУМБ».
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Проценти успели видать и дали снять - И НА ТОМ СПАСИБО. :mrgreen:
Прикол по Житомиру - отделение отремонтировали и расширили в прошлом году , накануне ,
воистину - риби гниют с голови, периферия жила би сто лет.

По сбербанку РФ он же МРбанк только личное присутствие в отделении банка,это было в Киеве, ПУМБ


ПУМБ только через месяц+ после Сбера сделал эту кнопку, еще у них есть депо на 2 недели повыш ставка для фонддовиков
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:29

Коллеги, какую теперь карту пользовать вместо todo?
С бесплатным р2р на вход и выход, и бесплатным пополнением в териинале?
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:44

  inspired1111 написав:Коллеги, какую теперь карту пользовать вместо todo?
С бесплатным р2р на вход и выход, и бесплатным пополнением в териинале?


например, монобанк
IMPRINTER
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