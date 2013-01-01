Виплата відшкодування мають розпочатися Фондом гарантування вкладів у визначені законодавством строки – упродовж 20 робочих днів після віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про що буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що на період дії воєнного стану Фонд гарантування вкладів надав вкладникам неплатоспроможних банків можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено – не відвідуючи відділення банків-агентів. Зараз можливість дистанційно отримати гарантовані кошти надають чотири банки-агенти Фонду гарантування вкладів – ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний» та АТ «ПУМБ». -------------------------------------------- Проценти успели видать и дали снять - И НА ТОМ СПАСИБО. Прикол по Житомиру - отделение отремонтировали и расширили в прошлом году , накануне , воистину - риби гниют с голови, периферия жила би сто лет.
По сбербанку РФ он же МРбанк только личное присутствие в отделении банка,это было в Киеве, ПУМБ
ПУМБ только через месяц+ после Сбера сделал эту кнопку, еще у них есть депо на 2 недели повыш ставка для фонддовиков